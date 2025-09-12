قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

أبو العينين: أدعو العالم لوقف خطر نتنياهو.. وأقول احذروا الغضب الشعبي العارم

الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
عدسة احمد بيسو   -  
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكيل مجلس النواب، أن مصر تتمسك بثوابتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وتدعم بشكل كامل حل الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن من يعرقل هذا المشروع هو رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بسياساته الاستيطانية ومواقفه المتحدية لإرادة المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، المنعقد بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.


وأوضح أبو العينين أن نتنياهو يتبنى مشروعًا استيطانيًا جديدًا، تارة يتحدث عن «الشرق الأوسط الجديد» ويطلق تصريحات مؤسفة، وتارة أخرى أحد أعضاء الكنيست وهو عضو بجمعية الاتحاد من أجل المتوسط يعلن نوايا إسرائيل بالاستيلاء على أراضي غزة، متسائلًا: «بأي حق يُطرَد الفلسطينيون من أرضهم؟».

وأضاف أن هناك محاولات لفرض تهجير الفلسطينيين وتصفية قضيتهم عبر دول أخرى، وهو ما يمثل «خطًا أحمر» لن تسمح به مصر تحت أي ظرف؛ فلا تهجير ولا تصفية ولا إقامة دولة فلسطينية على أي أرض عربية سوى الأرض الفلسطينية نفسها.

وشدد وكيل مجلس النواب على أن هذه هي ثوابت مصر وقادتها، وهي واضحة وجلية أمام العالم دون غموض، داعيًا الجميع إلى إدراك خطورة الموقف في الشرق الأوسط الملتهب.

وحذر أبو العينين من الغضب الشعبي العارم في المنطقة قائلاً: «أنا مصري وأعرف مدى غضب الشعب المصري وكيف يقدر رئيسه أيضًا».

وأشار أبو العينين إلى أن إسرائيل لا تحترم حتى الوساطة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة، حيث أقدمت قوات الاحتلال على قصفها رغم جهودها المستمرة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى حلول سلمية.

محمد أبو العينين النائب محمد أبو العينين مجلس النواب الصراع العربي الإسرائيلي القضية الفلسطينية

