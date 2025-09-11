التعليم وبناء الإنسان.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد

عقد مجمع إعلام الوادى الجديد اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٩/١١ ندوة حول ( التعليم وبناء الإنسان ) وذلك تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبناء على توجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بمقر قاعة الأنشطة التربوية بمدرسة الخارجة الثانوية الفنية بنات حاضر فيها مجدى محمد محمود - مدير عام إدارة الخارجة التعليمية ود/ ولاء على محمود - أستاذ الصناعات الغذائية بكلية الزراعة بدأت اللقاء أزهار عبدالعزيز محمد-مدير مجمع إعلام الوادى الجديد بالترحيب بالجمهور وشرح استراتيجية قطاع الاعلام الداخلى التى تركز على تبنى قضايا مجتمعية تتفق مع أهداف الدولة وياتى بناء الإنسان على رأس محاور هذه الاستراتيجية واهم مرتكزاتها ويتم تناوله من زوايا متعددة منها ما هو ثقافى او اجتماعى ونفسى او صحى او اخلاقى ولذا تم اختيار قطاع التعليم لأن المدرسة كمؤسسة تربوية تكمل دور الأسرة في عملية البناء.



وعن أهمية التعليم تناول مجدي، أهمية التعليم فى رقى الوطن إذ هناك دعم كامل من القيادات والمسؤولين للتعليم والمعلم وأشاد بالتعليم في الوادي الجديد وكذلك مستوى المعلم بالمحافظة والذي يعد حجر الزاوية في العملية التعليمية ثم أشار إلى منظومة الثانوية العامة الجديدة والتي تهدف إلى خلق جيل قادر مواكبة التطورات العالمية.

وأكد أن المعلم لابد أن يطلع على تلك المنظومة قبل إبداء الرأى فيها حيث أن المنظومة الجديدة تتيح للطالب أكثر من فرصة لتحسين المجموع وأن كل نظام به مميزات وعيوب لذلك لابد من عدم الانسياق وراء مواقع التواصل الاجتماعى والحكم على نظام الثانوية العامة الجديد بموضوعية وأكد على ما تحويه المناهج التعليمية ومنصات الوزارة من مميزات من شأنها الارتقاء بالمتعلم.



أما عن بناء الإنسان صحيا تحدثت د . ولاء عن التغذية الصحيحة والتى تهدف أن يكون الغذاء متوازن ومتكامل لكافة العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم من خلال المجموعات الغذائية الأربعة والتى تتمثل فى الهرم الغذائى الذى يتكون من كربوهيدرات وفيتامينات وبروتينات ودهون وشرحت الطريقة المثلى للتناول والطهى وعن مكونات اللانش بوكس المدرسي للأطفال وحذرت من الإكثار من تناول اللحوم المصنعة والمنتجات الغذائية الصناعية ونصحت كل ام بالتركيز على المنتجات الطبيعية أو المطهية فى المنزل إضافة إلى دور المعلمة في التأكيد على تقديم النصح للاطفال في ضرورة الابتعاد عن المياه الغازية والمواد المصنعة وتعليمهم بوسائل التعلم الحديثة واسلوب مسرحة المناهج من خلال الأنشطة الآثار الإيجابية للوجبات الصحية وختمت بطريقة الشراء للمواد الغذائية من الماركت من خلال التركيز على المواد الغذائية الطبيعية وان كانت تكلفتها أعلى.



