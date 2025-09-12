أوكرانيا تحتاج إلى 200 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية

قالت يوليا سيركو، نائبة رئيس لجنة البنية التحتية والنقل في البرلمان الأوكراني، إن أوكرانيا تواجه دمارًا يوميًا في بنيتها التحتية جراء القصف الروسي المستمر، لكنها تواصل العمل للحفاظ على استمرارية القطارات والحافلات ونقل المدنيين والعسكريين.

وأوضحت سيركو، خلال لقاء خاص على قناة القاهرة الإخبارية، أن التقديرات الرسمية تشير إلى حاجة البلاد لما لا يقل عن 170 مليار دولار لإعادة ترميم البنية التحتية، بما يشمل الطرق، المطارات، والمواصلات، ليصل الإجمالي إلى حوالي 200 مليار دولار في الأشهر المقبلة.

الدمار شمل المدارس والمستشفيات

وأشارت إلى أن الدمار والقصف الروسي شمل أكثر من 3.5 آلاف مدرسة و1600 مستشفى، بالإضافة إلى تدمير 100 جسر و400 منشأة موانئ، مؤكدة أن تكاليف الإصلاح ترتفع يوميًا مع استمرار القصف.

أما بخصوص مصادر التمويل، فقد أكدت «يوليا سيركو» أن هناك توقعات بتوفير حوالي 300 مليار دولار أو يورو من الأصول الروسية المجمدة في أوروبا، والتي من المتوقع أن تُصادر وتحول إلى أوكرانيا لتعويض تكلفة إعادة الإعمار، مضيفة أنه من المتوقع أن تستثمر شركات خاصة وشراكات بين القطاعين العام والخاص في إعادة بناء البنية التحتية الأوكرانية بعد الحرب، بهدف بناء بنية تحتية أفضل تحقق حياة أفضل للمواطنين.