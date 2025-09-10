محافظ أسوان: تنفيذ أنشطة مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قال اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إنه تم إطلاق تنفيذ أنشطة مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية (CBUID II) " (2025 – 2029 ) ، والممول من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الإقتصادى والتنمية ، والمنفذ عبر الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (مصر ) بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى. 

ويستهدف المشروع مجموعة من الأنشطة والمشروعات النوعية التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية ، وتعزيز جودة الحياة الحضرية بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية فى مجال التنمية العمرانية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، والمهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ، ورئيس لجنة إدارة المشروع ، والدكتورة المهندسة مها محمد فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمهندسة إيفوا دادز آرثر مدير مشروع (CBUID II ) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولى (مصر ) ، وأيضاً اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد ، إلى جانب الوفد المرافق من الجانبين المصرى والألمانى. 

بناء القدرات

وأثناء فعاليات الإطلاق لهذا المشروع الحيوى ، أكد الدكتور إسماعيل كمال أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات فى المناطق الأكثر احتياجا، حيث يعكس هذا المشروع التعاون المثمر بين الحكومة المصرية وشركاء النجاح والتنمية بالدول الصديقة، ما يجسد الثقة المتبادلة فى قدرة مصر على تنفيذ برامج تنموية رائدة ذات أثر مباشر على المواطنين .

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يأتى استكمالاً لجهود الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة التحديات الحضرية من خلال توفير بيئة آمنة وصحية، ولذا فالمحافظة من جانبها جاهزة لتقديم كامل الدعم، وتسخر كافة إمكانياتها لإنجاح هذا التعاون بما يضمن تحقيق أهدافه فى أسرع وقت ممكن. 

ومن جانبه أشاد المهندس خالد صديق بالتجربة التنموية لأسوان حيث إن المشروع الجديد سيعزز من قدرة صندوق التنمية الحضرية على تنفيذ خطط التطوير العمرانى فى محافظة أسوان، لافتاً إلى أن المشروع سيطبق أفضل الممارسات العالمية فى التخطيط العمرانى المستدام ، ويعتبر إنعكاساً عملياً للشراكة المصرية الألمانية فى مجال التنمية الحضرية، ورسالة واضحة على إصرار الدولة المصرية على مواصلة مسيرة التطوير وتحويل المناطق السكنية إلى مجتمعات عمرانية متكاملة توفر حياة كريمة للمواطنين. 

فيما أوضحت الدكتورة مها فهيم أن الفترة الحالية تشهد التجهيز لإعتماد المخطط الإستراتيجى لمحافظة أسوان ، مع تحديث المخططات الإستراتيجية للمدن والتى يراعى فيها وضع خطط للتنمية من المنظور الاجتماعى والاقتصادي والعمرانى من أجل الوصول إلى التنمية المستدامة على الوجه الأكمل. 

وشهد اللقاء عرض الأهداف الرئيسية والفرعية لإستراتيجية التنمية المستدامة (أسوان 2040 ) ، والتى تتواكب مع رؤية مصر (2030 ) ، كما تم تقديم عرض أهداف ومحاور المشروع الجديد لبناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية .

