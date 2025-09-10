تنظيم ورشة عمل للأطفال بقصر ثقافة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان

شهد قصر ثقافة أبو سمبل السياحية تنظيم ورشة عمل متكاملة للأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بضرورة تكثيف الفعاليات وتنوعها بما يساهم فى تحويله إلى مركز إشعاع ثقافى وحضارى يخدم المجتمع المحلى ، ويثرى الحركة الثقافية فى المدينة السياحية .

هذا وفى ضوء الجهود المبذولة لتفعيل دور قصور الثقافة كمنابر تنويرية لنشر الفكر والمعرفة وبناء وعى الأجيال الجديدة .

وجاءت الفعالية بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل بقيادة عادل مرغنى ، وإدارة قصر الثقافة حيث تم الحرص على أن تحمل الورشة طابعاً تربوياً وفنياً يجمع بين الترفيه والتعليم ، ويمنح الأطفال مساحة للتعبير عن مواهبهم وإبداعهم .

وقد تضمنت الورشة إقامة معرض للمشغولات اليدوية والفنية التى أبدعها الأطفال بأيديهم ، حيث تنوعت الأعمال بين لوحات فنية ، وتصميمات يدوية بإستخدام خامات البيئة المحلية بما يعبر عن خصوصية مدينة أبو سمبل التى تحتضن واحداً من أعظم المعالم الأثرية على مستوى العالم ، وهو معبدى رمسيس الثانى .

أنشطة ثقافية

وفى ختام الورشة قامت إدارة قصر ثقافة أبو سمبل بالتعاون مع الوحدة المحلية، بتكريم الأطفال المتميزين الذين أظهروا تفوقهم فى أعمالهم الفنية تشجيعاً لهم على مواصلة تنمية مهاراتهم بما إنعكس بالبهجة والسرور عليهم .

فيما شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الهادى عبد الله مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، فضلاً عن إزالة التعديات للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين .