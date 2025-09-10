قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تلامس الحلم.. تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
مستشفيات غزة تستقبل 34 شهيدا في غارات إسرائيلية على القطاع
شعوذة.. سقوط دجال كرموز بعد الإستيلاء على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى
تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات
الحكومة تسرع وتيرة تطوير دهب لتحويلها إلى نموذج عالمي للتنمية المستدامة
يوسف القعيد خلال مناقشة مجموعة قصصية: مصر تفاجئنا بمواهب لم نتوقعها
ايرادات السينما l درويش يتصدر وضي يتجاوز الربع مليون في 24 ساعة
الكاميرات فضحته.. القبض على لص سرق حقيبة أحد المصلين داخل مسجد بدمنهور
هجوم الدوحة.. وزير دفاع الاحتلال: سنتحرك ضد الأعداء في أي مكان
حاولت الانتـ.حار فكيف أكفر عن ذنبي؟.. الإفتاء تجيب
12 شهيدا جراء مجزرة إسرائيلية بحق النازحين قرب ميناء غزة غرب المدينة
محمود فوزي: القيادة مسؤولية والدولة تراهن على وعي الشباب لبناء المستقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تنظيم ورشة عمل للأطفال بقصر ثقافة أبوسمبل السياحية جنوب أسوان

أنشطة ثقافية
أنشطة ثقافية
محمد عبد الفتاح

شهد قصر ثقافة أبو سمبل السياحية تنظيم ورشة عمل متكاملة للأطفال، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بضرورة تكثيف الفعاليات وتنوعها بما يساهم فى تحويله إلى مركز إشعاع ثقافى وحضارى يخدم المجتمع المحلى ، ويثرى الحركة الثقافية فى المدينة السياحية .

هذا وفى ضوء الجهود المبذولة لتفعيل دور قصور الثقافة كمنابر تنويرية لنشر الفكر والمعرفة وبناء وعى الأجيال الجديدة .

وجاءت الفعالية بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل بقيادة عادل مرغنى ، وإدارة قصر الثقافة حيث تم الحرص على أن تحمل الورشة طابعاً تربوياً وفنياً يجمع بين الترفيه والتعليم ، ويمنح الأطفال مساحة للتعبير عن مواهبهم وإبداعهم .

وقد تضمنت الورشة إقامة معرض للمشغولات اليدوية والفنية التى أبدعها الأطفال بأيديهم ، حيث تنوعت الأعمال بين لوحات فنية ، وتصميمات يدوية بإستخدام خامات البيئة المحلية بما يعبر عن خصوصية مدينة أبو سمبل التى تحتضن واحداً من أعظم المعالم الأثرية على مستوى العالم ، وهو معبدى رمسيس الثانى .

أنشطة ثقافية

وفى ختام الورشة قامت إدارة قصر ثقافة أبو سمبل بالتعاون مع الوحدة المحلية، بتكريم الأطفال المتميزين الذين أظهروا تفوقهم فى أعمالهم الفنية تشجيعاً لهم على مواصلة تنمية مهاراتهم بما إنعكس بالبهجة والسرور عليهم .

فيما شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على مواصلة تكثيف الجهود لإستكمال أعمال إزالة التعديات بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 27 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وكلف المحافظ بأهمية التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية بقيادة اللواء عبد الهادى عبد الله مدير أمن أسوان لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة أو التعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ، فضلاً عن إزالة التعديات للذين لم يقوموا بسداد مقدمات العقود أو التأخير فى سداد الأقساط المستحقة من أصحاب طلبات التقنين  .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

خليل الحية

بعد ساعات من القصف الإسرائيلي للدوحة.. صورة لـ خليل الحية تثير الجدل | شاهد

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

حلف شمال الأطلسي

بعد اختراق مجالها الجوي.. بولندا توجه طلبا عاجلا إلى حلف شمال الأطلسي

بولندا

إجراء بولندي عاجل ضد موسكو بعد اختراق مسيرات روسية لمجالها الجوي

الاتحاد الأوروبى والهند يسعيان لتسريع مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة

الاتحاد الأوروبى والهند يسعيان لتسريع مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة

بالصور

للنشر ١ونص م)) لوك جديد.. دينا الشربيني تستعرض جمالها من أحدث جلسة تصوير

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

بعد إضاءة لمبة الزيت.. إلى أي مدى يمكنك مواصلة قيادة السيارة؟

لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك
لمبة زيت المحرك

بسبب عيب خطير.. سحب سيارات دودج تشارجر الكهربائية وجيب واجونير

استدعاء سيارات
استدعاء سيارات
استدعاء سيارات

مكمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى
كمّلات زيادة الوزن أو التخسيس طريق سهل... لكن نحو أمراض الكبد والكلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد