قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مزاد يحقق 1.3 مليار جنيه في بيع أراضي سكنية بالغردقة.. المتر بـ 262 ألف جنيه
25 ألف سائح يصلون مطاري الغردقة ومرسى علم اليوم عبر 141 رحلة جوية
جامعة قناة السويس جاهزة لاستقبال 45 ألفًا و398 طالبًا وطالبة
قصة انشقاق القمر.. اعرف تفاصيل معجزة النبي واقتراب قيام الساعة
سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم السبت 20-9-2025
دعاء لحفظ الأبناء في المدارس .. رددوه يقيهم شر الأذى ويحصّنهم من العين والحسد
أخبار التوك شو| مصطفى بكري: تصفية القضية الفلسطينية أمر مرفوض.. وطارق فهمي: نتنياهو يريد احتلال قطاع غزة قبل 7 أكتوبر
بدء الدراسة بمدارس 12محافظة اليوم| استقبال الطلاب على مراحل خلال الأسبوع الجاري
فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة
هل التعليم فرض؟.. انتبه لـ9 حقائق في بداية العام الدراسي الجديد
محافظ مطروح : تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بقرابة نصف مليار جنيه .. إنشاء جامعة تكنولوجية بـ النجيلة.. بدء تجهيز منطقة صناعية جنوب فوكه بالضبعة
ما هو دعاء التوفيق في بداية الدراسة لنجاح الأبناء وهدايتهم؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة
إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة
عبد العزيز جمال

يبحث الملايين عن إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ، والذي بدأ يوم الأحد 14/7/2025 ولمدة 3 أشهر تجريبيًا في محافظة بورسعيد.

وكان أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، بالتعاون مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء العمل رسميًا باستمارة تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم في محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى من مشروع وطني يستهدف تدقيق البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 

ومن المقرر بحسب وزارة التموين أنه سيتم إتاحة الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات للمواطنين الكترونياً اعتباراً من الأحد 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر وذلك عبر موقع مصر الرقمية ولسكان محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وأوضح فاروق أن الاستمارة الجديدة تتيح للمستفيدين العديد من المزايا، أبرزها إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

أشار وزير التموين إلى أن الاستمارة تفتح الباب أمام فئات بعينها للاستفادة من ميزة إضافة المواليد، وتشمل:

  • مستحقي معاش تكافل وكرامة.
  • حاملي كارت الخدمات المتكاملة.
  • أبناء الشهداء وزوجاتهم.
  • أبناء الأسر البديلة.
  • الأسر التي لديها أبناء غير مضافين على بطاقة التموين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.
  • الأسر التي يقل عدد أفرادها على بطاقة التموين عن 4 أفراد، على أن يتم زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

حددت وزارة التموين مجموعة من الضوابط لإضافة المواليد عبر الاستمارة، أهمها أن يكون سن الطفل من يوم الولادة وحتى سن تحدده الوزارة لاحقًا، وأن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة، إلى جانب التأكد من صحة جميع البيانات والمستندات الرسمية المرفقة.

بورسعيد أول محافظة تطبق النظام الموحد

محافظة بورسعيد أولى المحافظات التي تشهد تطبيق النظام الجديد، والذي يدمج خدمات التموين مع منظومة شاملة تشمل التأمين الصحي، الخبز، المعاشات، إضافة إلى برامج تكافل وكرامة الاجتماعية. 

ويهدف هذا التوجه إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات للمواطنين عبر بطاقة موحدة تستخدم في صرف الدعم المالي والقروض والخدمات المختلفة.

دمج الخدمات في بطاقة موحدة

النظام الجديد يمكّن المواطنين من الحصول على جميع الخدمات الحكومية عبر بطاقة واحدة، مما يساهم في تقليل الأعباء الإدارية وتسريع الإجراءات الحكومية.

ووفقًا لتصريحات الوزيرين، فإن الحكومة تخطط لتعميم هذه التجربة تدريجيًا في باقي المحافظات.

أهمية تحديث البيانات

أكد وزيرا التموين والاتصالات أن تحديث البيانات بدقة يمثل حجر الأساس لاستمرار صرف الدعم التمويني الحالي، ويمثل أيضًا خطوة مهمة لإدخال مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية.

دعوة المواطنين للمشاركة

دعا الوزيران جميع المواطنين في محافظة بورسعيد، سواء من المستفيدين من الدعم أو غير المستفيدين، إلى الالتزام باستكمال الاستمارة وتحديث بياناتهم بدقة.

مزايا استمارة تحديث البيانات

تتيح الاستمارة للمواطنين استلام كارت الخدمات الحكومية الموحد، ما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للدعم ومنع ازدواجية الصرف.

 كما أن الاستمارة تسهم في تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية المختلفة.

محتويات الاستمارة

تشمل الاستمارة بيانات أساسية عن المواطن وأسرته، مثل محل الإقامة، الحالة الصحية، المؤهلات الدراسية، البيانات الوظيفية، إضافة إلى تفاصيل عن الشركات والمركبات المملوكة.

التوسع التدريجي على مستوى الجمهورية

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وتحسين الخدمات العامة، حيث يُخطط لتطبيق النظام تدريجيًا في باقي المحافظات بعد نجاح المرحلة الأولى في بورسعيد.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن المستندات الرسمية التي يجب تقديمها من قِبل المواطنين الراغبين في إضافة المواليد على بطاقة التموين ضمن آلية تحديث البيانات الجديدة، وذلك لضمان دقة المعلومات واستحقاق الدعم.

المستندات الأساسية لإضافة المواليد

  • صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
  • صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.
  • شهادة ميلاد المولود الجديد.
  • رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.
  • إقرار بيانات يتم استخراجه من مكتب التموين.

مستندات خاصة بالحالات الاستثنائية

  • في حالة استشهاد الوالد: يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك.
  • في حالة الاستفادة من برامج الدعم: يشترط تقديم صورة من كارت معاش تكافل وكرامة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

- يتم الدحخول على بوابة مصر الرقمية https://digital.gov.eg/categories 

- اختيار خدمات التموين.

- الضغط على «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».

- كتابة الاسم الأول للأم.

- ادخال اسم المولود الذي ترغب في إضافته، على أن يكون الإسم رباعيا.

- ادخال الرقم القومي الموجود بشهادة الميلاد، لـ إضافة المواليد على بطاقة التموين.

- كتابة صلة قرابة المولود.

- اختيار «ضم الأبناء».

- الضغط على أيقونة «إضافة».

إضافة المواليد على بطاقة التموين موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين الفئات المستحقة لإضافة المواليد شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

أحمد مكي

مش هحب بعده.. خبيرة التجميل مي كمال الدين تعلن انفصالها عن أحمد مكي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

الامطار

الشوارع كلها مياه.. أمطار غزيرة تضرب الساحل الشمالي| صور

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم .. أمطار تصل للقاهرة بعد ساعات قادمة من السواحل

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم 19 سبتمبر 2025.. وصل كام؟

ترشيحاتنا

خلال المتابعة

رئيس جامعة قناة السويس يتابع إجراءات تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| افتتاح تطوير مسجد بالفشن.. و إغلاق وتشميع منشآت طبية مُخالفة

مدارس الوادي الجديد

أخبار الوادي الجديد| 507 مدارس جاهزة لانطلاق الدراسة.. بدء تشغيل محطة تحلية المياه بدرب الأربعين

بالصور

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم.. نوم هادئ لك ولمن حولك

حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم
حيل بسيطة لتجنب الشخير أثناء النوم

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام.. سموم خفية تهدد صحتك كل يوم.. العقم والسمنة وأمراض القلب الأبرز

أضرار استخدام البلاستيك في الطعام
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام
أضرار استخدام البلاستيك في الطعام

سهلة وسريعة وقيمتها الغذائية عالية.. طريقة عمل بامية بالعكاوي

طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي
طريقة عمل بامية بالعكاوي

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد