شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025، يهم المواطنين أرباب الاسر تسجيل المواليد بمنظومه التموين، للاستفادة من السلع التموينية و صرف الخبز وبدل نقاط الخبز.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات وإضافة المواليد أصبحت متاحة إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية اعتبارا من اليوم وحتى نهاية فترة التجربة.

وانطلقت المرحلة الأولى أمس من مشروع إضافة المواليد على بطاقات التموين، حيث بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية تطبيق النظام الجديد بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد لمدة 3 أشهر، تمهيدا لتعميمه على باقي المحافظات.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد

أوضحت الوزارة أن الفئات التي يحق لها إضافة المواليد تشمل:

حاملي كارت الخدمات المتكاملة.

أبناء الشهداء وزوجاتهم.

أبناء الأسر البديلة.

الأسر التي لديها أبناء غير مضافين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.

الأسر التي يقل عدد أفرادها بالبطاقة عن 4 أفراد مع السماح بالزيادة حتى هذا العدد.

مستفيدي معاش تكافل وكرامة.

شروط إضافة المواليد

استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة بشكل صحيح.

أن يكون سن الطفل من يوم الولادة وحتى السن الذي تحدده الوزارة لاحقا.

أن يكون مقدم الطلب من الفئات المستحقة.

المستندات المطلوبة

رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

إقرار بيانات من مكتب التموين.

صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

بطاقة التموين.

شهادة ميلاد المولود الجديد.

كما تم تحديد مستندات إضافية لبعض الحالات الخاصة مثل شهادات استشهاد الوالد أو صورة كارت تكافل وكرامة.

بورسعيد أول محافظة تطبق المنظومة

تعد بورسعيد أول محافظة يتم فيها تطبيق النظام الموحد لدمج خدمات التموين مع التأمين الصحي والخبز والمعاشات والدعم الاجتماعي، من خلال بطاقة موحدة تسهل على المواطنين الحصول على الخدمات الحكومية.

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد

أتاحت وزارة التموين خدمة التسجيل عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي:(http://digital.gov.eg)، حيث يمكن للمواطن الدخول إلى المنصة واختيار "التموين" ثم "استمارة تحديث بيانات المواطن" لاستكمال الإجراءات إلكترونيا.

كما خصصت الوزارة الخط الساخن 15999 لتلقي الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بعملية التحديث.

وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وربط قواعد البيانات الحكومية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.