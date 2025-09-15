أخبار بني سويف| المحافظ يعتمد فتح باب التظلمات على مسابقة الـ30 ألف معلم ويُكرم وكيل التموين

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يعتمد فتح باب التظلمات على مسابقة الـ30 ألف معلم

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن فتح باب التظلمات للمعلمين الجدد من دفعة (30 ألف معلم)، والتي تضمنت فتح الباب أمام المعلمين من المرحلتين الثالثة والرابعة، إلى جانب بعض المعلمين من المرحلة الثانية، وذلك استجابةً لمطالب عدد كبير منهم بتمكينهم من تقديم تظلمات على التوزيعات التي جرت خلال الفترة الماضية.

وبموجب القرار، تقرر أن يبدأ تلقي طلبات التظلم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، ولمدة أسبوع كامل، عبر رابط إلكتروني تخصصه مديرية التربية والتعليم، بهدف التيسير على المعلمين وضمان سهولة الإجراءات بعيدًا عن التعقيدات الروتينية، بما يحقق سرعة البت في الطلبات وضمان الشفافية والعدالة.

محافظ بني سويف يناقش تقرير المشاركة المجتمعية بندوة الشمول المالي بقرى حياة كريمة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية دور الفعاليات والندوات لنشر الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية ، لاسيما الشباب والمرأة، خاصة في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بالديوان العام، حول فعاليات ندوة عن الشمول المالي بمركز ناصر، والتي يشرف عليها السيد "بلال حبش "نائب المحافظ _ رئيس لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة ، ومتابعة من معاون المحافظ د. محمد جبر منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف.

محافظ بنى سويف يُكرم وكيل التموين لترقيته وكيلاً للوزارة بالفيوم

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، المهندس جمعة على عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف ،بمناسبة ترقيته بتولى منصب وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم،حيث أهداه درع المحافظة،تقديرًا لما قدمه من أداء متميز خلال فترة عمله بأجهزة وإدارات مديرية التموين ،ومساهمته في تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع ، مؤكدا ثقته في أن يكون خير سفير لأبناء بني سويف المتميزين