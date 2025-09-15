قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الجمع والتفريق والترتيب في أذكار ما بعد الصلاة
سلطان عمان ورئيس تونس يغيبان عن القمة العربية الإسلامية في الدوحة
إيران تستعد لطرح مبادرات في قمة الدوحة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية
القنوت في صلاة الفجر.. اعرف حكمه الشرعي
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم الإثنين
المرشد الإيراني: أي خطة بشأن فلسطين دون موافقة شعبها مصيرها الفشل
بكاء وموتة عظيمة| أبرز تصريحات ريهام عبد الغفور في أول ظهور بعد وفاة والدها
ترامب قبل قمة الدوحة: على إسرائيل أن تكون حذرة
مشروع بيان قمة الدوحة يحذر من التهجير الإسرائيلي ويدين العدوان على قطر
أحمد بلال للاعبي الأهلي: العواقب وخيمة.. لن تستطيعوا الخروج من منازلكم
حمزة نمرة: هذا العمل يحمل رسالة مباشرة عن ضغوط الحياة في زمن السوشيال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| المحافظ يعتمد فتح باب التظلمات على مسابقة الـ30 ألف معلم ويُكرم وكيل التموين

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها في التقرير التالي:

محافظ بني سويف يعتمد فتح باب التظلمات على مسابقة الـ30 ألف معلم
اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن فتح باب التظلمات للمعلمين الجدد من دفعة (30 ألف معلم)، والتي تضمنت فتح الباب أمام المعلمين من المرحلتين الثالثة والرابعة، إلى جانب بعض المعلمين من المرحلة الثانية، وذلك استجابةً لمطالب عدد كبير منهم بتمكينهم من تقديم تظلمات على التوزيعات التي جرت خلال الفترة الماضية.

وبموجب القرار، تقرر أن يبدأ تلقي طلبات التظلم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، ولمدة أسبوع كامل، عبر رابط إلكتروني تخصصه مديرية التربية والتعليم، بهدف التيسير على المعلمين وضمان سهولة الإجراءات بعيدًا عن التعقيدات الروتينية، بما يحقق سرعة البت في الطلبات وضمان الشفافية والعدالة.

محافظ بني سويف يناقش تقرير المشاركة المجتمعية بندوة الشمول المالي بقرى حياة كريمة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية دور الفعاليات والندوات لنشر الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية ، لاسيما الشباب والمرأة، خاصة في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بالديوان العام، حول فعاليات ندوة عن الشمول المالي بمركز ناصر، والتي يشرف عليها السيد "بلال حبش "نائب المحافظ _ رئيس لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة ، ومتابعة من معاون المحافظ د. محمد جبر منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف.  

محافظ بنى سويف يُكرم وكيل التموين لترقيته وكيلاً للوزارة بالفيوم
كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، المهندس جمعة على عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف ،بمناسبة ترقيته بتولى منصب وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم،حيث أهداه درع المحافظة،تقديرًا لما قدمه من أداء متميز خلال فترة عمله بأجهزة وإدارات مديرية التموين ،ومساهمته في تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع ، مؤكدا ثقته في أن يكون خير سفير لأبناء بني سويف المتميزين

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي؟.. 4 حالات حددها القانون

إجازة للعاملين في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

30 يومًا إجازة للعاملين بالقطاع الخاص في هذه الحالة

اللواء أسامة سعد

تعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء بدلا من اللواء أسامة سعد

أسد الحملاوي

الاتفاق تم .. أحمد حسن يفجر مفاجأة عن عقد أسد الحملاوي مع الأهلي

صورة من الحدث

رغم منحه الضوء الأخضر لإسرائيل.. قطر تشكر ترامب

التضامن

وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة

الذهب

ارتفاع أسعار الذهب.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة اليوم

ترشيحاتنا

الفنان مصطفى غريب

كتب كتابنا انهارده.. مصطفى غريب يمازح الجمهور بصورة مع هيفاء وهبي

محمد سعد

البنات في عالم موازي.. محمد سعد يسخر من تريند AI

بسنت النبراوي

بسنت النبراوي تكشف كواليس حكاية "الوكيل": التيك توك أفادني للغاية

بالصور

مسك بين الشكوك و"ليلى" الغامضة.. تفاصيل الحلقة الثانية من "ديجافو"

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

فيديو

عصابة الملايين

11 مليون جنيه في يد عصابة.. والتحقيقات تكشف سقوط 2.5 مليون أثناء الهروب

حقيقة وفاة أحمد الدجوي

الداخلية تحسم الجدل .. مفاجأة تقرير وفاة أحمد الدجوي

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد