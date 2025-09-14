قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ بنى سويف يُكرم وكيل التموين لترقيته وكيلاً للوزارة بالفيوم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، المهندس جمعة على عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف ،بمناسبة ترقيته بتولى منصب وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم،حيث أهداه درع المحافظة،تقديرًا لما قدمه من أداء متميز خلال فترة عمله بأجهزة وإدارات مديرية التموين ،ومساهمته في تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع ، مؤكدا ثقته في أن يكون خير سفير لأبناء بني سويف المتميزين

من جهته أعرب "عبد الحفيظ "عن بالغ تقديره  للمحافظ "د. محمد هاني غنيم،على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائه وتكريمه، مشيراً إلى أن فترة عمله بمديرية التموين ، تعد من أفضل الأوقات التي يعتز بها، وأنه وجد كل التعاون من زملائه أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة في تنفيذ كافة المهام والخطط والمبادرات والفعاليات التي كانت المديرية طرفاً وشريكا فيها ضمن خطة الدولة التنموية والخدمية.

تجدر الإشارة إلى أن" جمعة عبد الحفيظ" من أبناء قرية منيل موسى مركز ببا ، حاصل على بكالوريوس علوم زراعية من جامعة عين شمس ، وتولى العديد من المهام والوظائف منها مدير الرقابة التموينية و الرقابة على المطاحن ، ثم وكيلا ً لمديرية لتموين بني سويف ، وشارك في العديد من اللجان منها عضوية اللجنة العليا المشرفة على منظومة توريد القمح ، حيث تمكنت المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية من التواجد المتميز والدائم ضمن المحافظات الأعلى توريدا .

