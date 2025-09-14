محافظ بنى سويف يُكرم وكيل التموين لترقيته وكيلاً للوزارة بالفيوم

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، المهندس جمعة على عبد الحفيظ وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف ،بمناسبة ترقيته بتولى منصب وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم،حيث أهداه درع المحافظة،تقديرًا لما قدمه من أداء متميز خلال فترة عمله بأجهزة وإدارات مديرية التموين ،ومساهمته في تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع ، مؤكدا ثقته في أن يكون خير سفير لأبناء بني سويف المتميزين

من جهته أعرب "عبد الحفيظ "عن بالغ تقديره للمحافظ "د. محمد هاني غنيم،على هذه اللفتة الطبية وحرصه على لقائه وتكريمه، مشيراً إلى أن فترة عمله بمديرية التموين ، تعد من أفضل الأوقات التي يعتز بها، وأنه وجد كل التعاون من زملائه أعضاء الجهاز التنفيذي بالمحافظة في تنفيذ كافة المهام والخطط والمبادرات والفعاليات التي كانت المديرية طرفاً وشريكا فيها ضمن خطة الدولة التنموية والخدمية.

تجدر الإشارة إلى أن" جمعة عبد الحفيظ" من أبناء قرية منيل موسى مركز ببا ، حاصل على بكالوريوس علوم زراعية من جامعة عين شمس ، وتولى العديد من المهام والوظائف منها مدير الرقابة التموينية و الرقابة على المطاحن ، ثم وكيلا ً لمديرية لتموين بني سويف ، وشارك في العديد من اللجان منها عضوية اللجنة العليا المشرفة على منظومة توريد القمح ، حيث تمكنت المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية من التواجد المتميز والدائم ضمن المحافظات الأعلى توريدا .