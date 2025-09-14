وكيل تعليم بني سويف يتفقد مدارس إهناسيا استعدادا للعام الدراسي الجديد

تفقد محمد بدر وكيل المديرية بجولة ميدانية في جولة قام خلالها بزيارة عدداً من المدارس التابعة لإدارة إهناسيا التعليمية، رافقته الدكتورة نبيلة فتحي مدير الإدارة التعليمية .

وأكد وكيل المديرية أن هذه الجولات الميدانية تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان تنفيذ خطة وزارة التعليم والتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظة استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

وشملت الجولة قاعات رياض الأطفال وحجرات الدراسة، حيث شدد "بدر" على الالتزام بتطبيق القرارات الوزارية المنظمة للعملية التعليمية، وخاصة ما يتعلق بالكثافات الطلابية داخل الفصول، والانتهاء من إعداد القوائم والجداول الدراسية وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب متابعة تسليم الكتب واستمرار أعمال النظافة وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس.