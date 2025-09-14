وكيل تعليم بني سويف يفتتح معرض "أهلا مدرستي" بمدرسة قمبش الرسمية

افتتح محمد بدر وكيل مديرية التربية والتعليم ببني سويف معرض “أهلا مدرستى”، الذى نظمته إدارة المدرسة المنتجة بمقر مدرسة قمبش الرسمية للغات بإدارة ببا التعليمية، لتقديم كافة مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

حضر الافتتاح، ميرفت طه مدير إدارة المدرسة المنتجة، أحمد عباس منسق المعرض بإدارة المدرسة المنتجة، وشمل عرض منتجات ومستلزمات متنوعة من الأدوات المكتبية والزي المدرسي والحقائب المدرسية لجميع المراحل التعليمية.



وأشار وكيل المديرية إلى توجيهات أمل الهواري وكيل الوزارة ، إلى أهمية التوسع في إقامة هذه المعارض بهدف تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور وتسهم في توفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة من خلال معارض أهلا مدرستي على مستوى جميع إدارات التعليم من خلال التعاون مع المدرسة المنتجة.

وأضافت مدير إدارة المدرسة المنتجة، أن سلسلة المعارض التي يتم تنظيمها على مستوى الإدارات التعليمية تأتي في إطار خطة المحافظة وحرصها على تخفيف ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور بتوفير كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة.