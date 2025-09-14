سكرتير عام بني سويف يتابع سير العمل بمركز تدريب الحاسب الآلي

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام ، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة، لمناقشة تقرير الإداء ومتابعة مستجدات سير منظومة العمل بالمركز .

جاء ذلك في حضور :عامر نصر الدين مدير مركز التدريب ، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية ، هيثم محمد مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالديوان العام.

ناقش السكرتير العام تقرير الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خلال أغسطس الماضي، بالإضافة إلى مراجعة الموقف المالي للمركز،ومتابعة آراء المتدربين والتقييم المستمر لمنظومة العمل عقب انتهاء كل دورة ، بجانب الاستمرار في تنوع البرامج التدريبية لتلبية احتياجات سوق العمل.