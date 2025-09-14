بني سويف: إزالة 722 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

أسفرت حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة في محافظة بني سويف عن إزالة 722 حالة تعد (366 حالة تعد على أملاك الدولة و 356 حالة تعد على الأراضي الزراعية)، وذلك منذ بداية المرحلة يوم 30 أغسطس الماضي وحتى أمس /السبت/.



وذكرت محافظة بني سويف - في بيان لها اليوم /الأحد/ - أن المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، قد إطلع اليوم على تقرير للجنة أملاك الدولة عن سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات.



تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر" أغسطس، سبتمبر وأكتوبر"، بدأت بالمرحلة الأولى خلال الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي وتم خلالها إزالة 849 حالة تعد، تلتها المرحلة الثانية خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري، وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبرالمقبل.