قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 722 مخالفة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ27

ازالات بني سويف
ازالات بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في حملات المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، التي تشرف عليها  اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، إدارة الأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته _ منذ بداية المرحلة في  30 أغسطس الماضي وحتى أمس السبت _وصل إلى 722حالة (366حالة أملاك دولة + 356 زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
 


تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة (الموجة 27) يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر “أغسطس، سبتمبر، أكتوبر”، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 9 إلى 22 أغسطس الماضي وتم خلالها إزالة 849 حالة تعد، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 30 أغسطس إلى 26 سبتمبر الجاري، وتُختتم بالمرحلة الثالثة والأخيرة بداية من 4 إلى 24 أكتوبر 2025.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

صلاة المرأة

ما حكم نزول الإفرازات أثناء الصلاة؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

الصلاة

أركان الصلاة وحكم الشك في عدد الركعات.. عضو بالأزهر تجيب

أهمية الصدق في حياة المسلم

أهمية الصدق في حياة المسلم .. يسهل طريقك إلى الجنة

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد