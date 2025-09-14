قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي.. مؤسسة أبو العينين توزع شنط وأدوات مدرسية
آخر تحديث.. سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد
الأكبر بالشرق الأوسط .. كامل الوزير وسفيرة أمريكا يبحثان فرص الإستثمار في النقل البحري بـ ميناء الإسكندرية
الأهلي يصل استاد المقاولون العرب لمواجهة إنبي بالدوري
«مطروح للنقاش» يرصد تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة وخرقها لسيادة الدول
الأرصاد عن حالة الطقس غدا: جو حار رطب نهارا .. والعظمى بالقاهرة 35
بقيمة 121 مليون دولار .. توقيع 3 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز
النبي كان يتلقى وحيين.. أقوى رد من الشيخ خالد الجندي على المشككين في السنة
شقتك بـ25 ألف جنيه مقدم.. رابط التقديم على سكن لكل المصريين 7
وزارة التضامن تنفذ قرار غلق دار زهرة مصر وتحيل المخالفات إلى النيابة
وزير الخارجية الأمريكي يزور حائط البراق برفقة نتنياهو
طلائع الجيش يتقدم على مودرن سبورت في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقرير المشاركة المجتمعية بندوة الشمول المالي بقرى حياة كريمة

حياة كريمة ببني سويف
حياة كريمة ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية دور الفعاليات والندوات لنشر الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية ، لاسيما الشباب والمرأة، خاصة في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بالديوان العام، حول فعاليات ندوة عن الشمول المالي بمركز ناصر، والتي يشرف عليها السيد "بلال حبش "نائب المحافظ _ رئيس لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة ، ومتابعة من معاون المحافظ د. محمد جبر منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف.  

واستهدفت الندوة ، التي أقيمت ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الفلاح، وبالتنسيق مع ميدبنك التابع للبنك المركزي المصري  _ زيادة ورفع الوعي بمفاهيم الشمول المالي لدى فئة الشباب والمرأة، وتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المجانية لتعزيز الثقافة المالية لدى هذه الفئات الحيوية في المجتمع والتي من أبرزها : فتح حساب مجاني بدون مصاريف إدارية أو حد أدنى ، إصدار بطاقة ميزة الخصم المباشر مجاناً، وإصدار بطاقة ميزة المدفوعة "مُقدماً" ،وغيرخا من الخدمات التي تسهم في تمكين أهالي وأبناء الوحدة اقتصاديا واجتماعيا.

حاضر في الندوة: أحمد فرغلي مدير الشمول المالي بميد بنك التابع للبنك المركزي، وفي حضور د. علاء سعيد مسئول المشاركة المجتمعية ببنى سويف ، ورئيس القرية هويدا نادى ذكى ، أحمد فرج الله ، رانيا سمير مسئول المشاركة المجتمعية ببنى سويف ، حميدة عبدالعظيم مسئول المشاركة المجتمعية بناصر ، الأستاذة أمل  أحمد مسئول المشاركة المجتمعية قرية اشمنت.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ ني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

ترشيحاتنا

إنطلاق الدورة الثالثة لملتقي دوير لإبداعات وفنون الطفل بمركز أحمد بهاء الدين الثقافي جنوب أسيوط

انطلاق الدورة الثالثة لملتقي دوير لإبداعات وفنون الطفل بأسيوط

منطقة البهنسا البقيع الثاني

حكاية مدينة الشهداء في المنيا.. أضرحة الصحابة والتابعين تحكي أسرار أعرق مدن الصعيد

فتاوى

فتاوى وأحكام | متى أقضي صلاة العشاء حال نسيانها؟.. حكم تشغيل السيدات القرآن بالمطبخ دون الاستماع إليه؟ ما صحة القنوت في كل فجر؟

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المتهم

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد