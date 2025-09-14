محافظ بني سويف يناقش تقرير المشاركة المجتمعية بندوة الشمول المالي بقرى حياة كريمة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية دور الفعاليات والندوات لنشر الثقافة المالية وتعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية ، لاسيما الشباب والمرأة، خاصة في قرى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير لجنة المشاركة المجتمعية بوحدة حياة كريمة بالديوان العام، حول فعاليات ندوة عن الشمول المالي بمركز ناصر، والتي يشرف عليها السيد "بلال حبش "نائب المحافظ _ رئيس لجنة التنمية البشرية بديوان عام المحافظة ، ومتابعة من معاون المحافظ د. محمد جبر منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف.

واستهدفت الندوة ، التي أقيمت ضمن فعاليات الاحتفال بيوم الفلاح، وبالتنسيق مع ميدبنك التابع للبنك المركزي المصري _ زيادة ورفع الوعي بمفاهيم الشمول المالي لدى فئة الشباب والمرأة، وتقديم مجموعة من الخدمات المصرفية المجانية لتعزيز الثقافة المالية لدى هذه الفئات الحيوية في المجتمع والتي من أبرزها : فتح حساب مجاني بدون مصاريف إدارية أو حد أدنى ، إصدار بطاقة ميزة الخصم المباشر مجاناً، وإصدار بطاقة ميزة المدفوعة "مُقدماً" ،وغيرخا من الخدمات التي تسهم في تمكين أهالي وأبناء الوحدة اقتصاديا واجتماعيا.

حاضر في الندوة: أحمد فرغلي مدير الشمول المالي بميد بنك التابع للبنك المركزي، وفي حضور د. علاء سعيد مسئول المشاركة المجتمعية ببنى سويف ، ورئيس القرية هويدا نادى ذكى ، أحمد فرج الله ، رانيا سمير مسئول المشاركة المجتمعية ببنى سويف ، حميدة عبدالعظيم مسئول المشاركة المجتمعية بناصر ، الأستاذة أمل أحمد مسئول المشاركة المجتمعية قرية اشمنت.