قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى عن قمة الدوحة غدا: لا وقت للبيانات والتنديدات .. وقرارات حاسمة
أحمد موسى: لن تنعم إسرائيل بأمن إلا بإقامة دولة فلسطينية
هآرتس تهاجم تل أبيب: دولة واحدة تتهم العالم بأسره
35 جنيها زيادة محليا و56 دولارا عالميا… والذهب يترقب قرار الفيدرالي الأمريكي
تأجيل طعن مرتضى منصور على سحب أرض نادي الزمالك
الأمم المتحدة: لا ملاذ آمن في غزة والوضع الإنساني كارثي
أحمد موسى: العالم يترقب ما سيحدث غدا.. و57 دولة تشارك في القمة العربية
مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا
احتفالا بتأسيسها.. نتنياهو يعقد اجتماعا للحكومة في قاعدة "اليمام"
بعد هدف مو .. صلاح يحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين بالبريميرليج
أخلاق النبي مع غيره .. يجيب الدعوة ويكرم القوم ويقبل الهدية
موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وكيفية الاستعلام عن الزيادة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يعتمد فتح باب التظلمات على مسابقة الـ30 ألف معلم

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المذكرة المقدمة من مديرية التربية والتعليم بشأن فتح باب التظلمات للمعلمين الجدد من دفعة (30 ألف معلم)، والتي تضمنت فتح الباب أمام المعلمين من المرحلتين الثالثة والرابعة، إلى جانب بعض المعلمين من المرحلة الثانية، وذلك استجابةً لمطالب عدد كبير منهم بتمكينهم من تقديم تظلمات على التوزيعات التي جرت خلال الفترة الماضية.

وبموجب القرار، تقرر أن يبدأ تلقي طلبات التظلم اعتبارًا من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، ولمدة أسبوع كامل، عبر رابط إلكتروني تخصصه مديرية التربية والتعليم، بهدف التيسير على المعلمين وضمان سهولة الإجراءات بعيدًا عن التعقيدات الروتينية، بما يحقق سرعة البت في الطلبات وضمان الشفافية والعدالة.

كما شمل القرار اعتماد تشكيل لجنة موسعة برئاسة وكيل مديرية التربية والتعليم وعضوية مدير عام التعليم العام وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري السابق، مع توسيع عضوية اللجنة لتشمل ممثلين من الموارد البشرية والتفتيش والشئون القانونية من ديوان عام المحافظة، وذلك لضمان الحياد الكامل والتدقيق الشامل في مراجعة جميع الطلبات، وتكلف اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الفحص ورفعه إلى محافظ خلال 10 أيام من غلق باب التقديم، تمهيدًا لاتخاذ القرارات النهائية المناسبة.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على رفع العبء عن المعلمين الجدد، وضمان التوزيع الأمثل لهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للإدارات التعليمية المختلفة، مشددًا على أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم العملية التعليمية وتذليل العقبات التي تواجه المعلمين، باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحسين جودة التعليم.

يستهدف القرار كذلك معالجة حالات العجز والزيادة في بعض الإدارات التعليمية، وتقليل الاعتماد على الاستعانة بمدرسين بالأجر المؤقت، بما يسهم في استقرار وانتظام سير الدراسة منذ بدايتها، خاصةً مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد المعينين المشمولين بالقرار بلغ 1373 معلمًا، حيث جرى توزيع 695 داخل إداراتهم التعليمية و678 خارجها، وذلك وفقًا لاحتياجات كل إدارة، وقد سبق أن شكلت المديرية لجنة من الموجهين العموم والموجهين الأوائل والتنسيقات المختصة بالإدارات التعليمية، والتي قامت بحصر العجز والزيادة وإجراء التوزيع وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة.

بني سويف تعليم بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

عبده شارون

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

وزير التربية والتعليم

ما هي الفئات المعفاة من مصاريف المدارس 2026 ؟| التعليم تحسم الجدل

أرشيفية

إصابة 8 إسرائيليين في حادث جنوبي فيتنام| تفاصيل

محمود الخطيب

انفراجة في ترشح الخطيب.. بيبو يطلب مهلة ولجنة الحكماء يضغطون علي رئيس الأهلي

صورة ارشيفية

2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز

ترشيحاتنا

دعاء المساء لخيري الدنيا والآخرة

دعاء المساء لخيري الدنيا والآخرة.. لا تفوت ثوابه

صلاة المرأة

ما حكم نزول الإفرازات أثناء الصلاة؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب

الصلاة

أركان الصلاة وحكم الشك في عدد الركعات.. عضو بالأزهر تجيب

بالصور

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

فيديو

الصغير

الداخلية تكشف حقيقة إعطاء صغير حقنة لاختطافه بالدقهلية

المتهم

ضبط المتهم بممارسة البلطجة وفرض السيطرة في المطرية| فيديو

مشاجرة دمياط

الداخلية: ضبط المتهمين بالتلويح بأسلحة في دمياط

المتهمين

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كلية الإعلام ومستقبل صناعة الوعي في مصر

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

المزيد