إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

بني سويف تستضيف ورش عمل واجتماعات موسعة لتطوير الخدمات بفروع التأمين الصحي

تامين بني سويف
تامين بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

عقد فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي ببني سويف، ورشة عمل إقليمية موسعة واجتماع محلي مع مديري العيادات، ضمن خطة المحافظة والهيئة، للارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 في قطاع الصحة، بهدف توحيد الرؤى ورفع كفاءة الأداء تحت إشراف الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وقد استضاف فرع بني سويف ورشة عمل إقليمية بمشاركة ممثلين من فروع الهيئة بمحافظات الصعيد (المنيا، أسيوط ، سوهاج، بجانب البحر الأحمر)، بحضور الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام الفرع، الدكتورة هالة صلاح الدين حسن، مدير عام إدارة الشؤون الطبية، والدكتورة عبير شعبان، مدير إدارة التدريب.

وركزت الورشة على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها: سرعة ودقة المراجعة الفنية والمالية، مناقشة التحديات التي تواجه إدارات المراجعة الفنية ووضع حلول فعالة لها، الالتزام بالبروتوكولات الطبية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وأضاف الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام الفرع، أن هذه الورشة تأتي في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز العمل بروح الفريق الواحد وتبادل الخبرات بين الفروع المختلفة، بما يضمن تطوير الخدمة الطبية وتقديم صورة إيجابية عن الهيئة.

وأكد التزام فرع الهيئة بمتابعة تنفيذ التوصيات التي خرجت بها الورشة على أرض الواقع، مع وضع آليات واضحة للرقابة والتقييم المستمر، لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المنتفع، وذلك وفق استراتيجية وطنية شاملة تتسق مع توجهات القيادة السياسية، وهدفنا النهائي هو الوصول إلى خدمة صحية عالية الجودة تليق بالمواطن المصري وتحقق أعلى معدلات الرضا.

في نفس السياق تم عقد اجتماع موسع لتطوير الخدمات داخل العيادات، في إطار رؤية موحدة لتطوير الخدمات الطبية على المستويين الإقليمي والمحلي، بما يضمن تحسين الأداء ورفع كفاءة العاملين وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري، وذلك بإشراف الدكتورة هالة صلاح الدين، مديرة إدارة الشؤون الطبية، وبرئاسة الدكتورة هبة محمد حسن، مديرة إدارة العيادات، بمشاركة مديري العيادات المختلفة بالمحافظة.

وناقش الاجتماع أبرز التحديات الناتجة عن زيادة معدلات التردد على العيادات، وتم الاتفاق على حزمة من الإجراءات المهمة، أبرزها: التفعيل الكامل لنظام الحجز الإلكتروني، تحسين تجربة المريض عبر لوحات إرشادية ومقاطع فيديو توعوية، الالتزام بمعايير مكافحة العدوى، تنظيم جداول الأطباء، والتأكيد على حسن استقبال المنتفعين وصون خصوصيتهم.

وأكدت الدكتورة هالة صلاح الدين، أن هذه الاجتماعات تمثل خطوة عملية نحو تحسين بيئة العمل داخل العيادات وتطبيق أعلى معايير الجودة بما يضمن للمريض رحلة علاج أكثر سهولة وأماناً.

 فيما أضافت الدكتورة هبة محمد حسن: "نركز خلال الفترة المقبلة على تحسين تجربة المريض بشكل كامل، بدءاً من آليات الحجز وحتى تلقي الخدمة، مع الالتزام الصارم بمعايير مكافحة العدوى وحسن معاملة المنتفعين.

وأوضحت أنه تم وضع خطة لمتابعة تنفيذ الإجراءات بشكل دوري داخل كل عيادة لضمان استدامة التطوير وعدم اقتصاره على قرارات آنية، لاسيما وأن من أهم أولويات الفرع تدريب الكوادر الطبية والإدارية داخل العيادات على التعامل الأمثل مع المنتفعين، بما يرفع مستوى الرضا العام عن الخدمة المقدمة.

