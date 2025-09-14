محافظ الإسماعيلية يكرم مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية

كرَّم اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، السيدة شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بمناسبة صدور قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بندبها لشغل وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية لشئون الرقابة والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة من المستوى الوظيفي "العالية" بمجموعة الوظائف التخصصية بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، المهندس أحمد محمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري لمحافظة الإسماعيلية، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارة مديري عموم المديريات الخدمية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية.

حيث منحها "أكرم" شهادة تقدير ودرعًا تذكاريًّا؛ تقديرًا لمجهوداتها طوال الفترة الماضية في قطاع التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بجانب دورها الفعال في تنفيذ أسواق اليوم الواحد والتي بلغ عددها ١٥ سوقًا، وتنفيذ مبادرة "أسماك البلد لأهل البلد" لمدة ٨ أسابيع.

وأعرب محافظ الإسماعيلية عن سعادته بتصعيد عدد من قيادات محافظة الإسماعيلية للمستوى الأعلى على مدار العام الجاري، مثل الدكتور حامد الأقنص رئيس هيئة الخدمات البيطرية، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، والعميد عمر الشافعي السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء.