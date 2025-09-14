قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة تامر حسني بكسر في القدم
وزارة النقل تعرض على شركات أمريكية إنشاء وتشغيل محطة حاويات بالإسكندرية
الداخلية تكشف القصة الكاملة وراء فيديو تكبيل شخص بسرير في الدقهلية
رئيس الوزراء يُتابع الخطة التنفيذية للتوسع في إقامة محطات تحلية مياه البحر
رئيس التنظيم والإدارة يلتقي خريجي برنامج إسليسكا ويؤكد: الكفاءات الشابة مستقبل الدولة
كامل الوزير: عرضنا على شركات أميركية الاستثمار في الموانئ والقطار السريع
جولة لوفد من ممثلي الشركات الأمريكية في هويس المالح بميناء الإسكندرية
نقل موقف أتوبيسات النقل العام بسيدي جابر بتوجيهات من محافظ الإسكندرية |تفاصيل
سلامة الغذاء: استعدادا للعام الدراسي الجديد.. معاينة 19 مخزنًا للتغذية المدرسية
جيش الاحتلال يتوقع وصول عدد جنوده المصابين إلى 100 ألف خلال 3 سنوات
سما المصري تسخر من منديل ياسمين الخطيب.. ماذا قالت ؟
القاهرة الإخبارية: رد مصر على القصف الإسرائيلي للدوحة كان حاسماً وسريعاً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

التموين تضبط 7.5 طن أعلاف مجهولة المصدر وحملات مكبرة تكشف مخالفات خطيرة بسوهاج

جانب من حملات تموين سوهاج
جانب من حملات تموين سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الأسبوع الجاري، سلسلة من الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور سامح فاروق التوني وكيل الوزارة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتعليمات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم، في إطار مواجهة جشع التجار والتصدي لعمليات الغش والاحتكار.

حملة مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

وأسفرت الحملات التي جرت بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، عن تحرير 445 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تم ضبط مخالفات جسيمة في المخابز والأسواق، إلى جانب مخالفات بمجال المواد البترولية.

وكان أبرز المضبوطات خلال هذه الحملات، 7.5 طن أعلاف مجهولة المصدر، حاول بعض التجار ترويجها دون مستندات رسمية، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الحيوانية وصحة المواطنين.

وذلك إلى جانب ضبط 56 طن سكر تمويني مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و4.9 طن دقيق مدعم معد للاتجار غير المشروع، فضلًا عن 409 زجاجة زيت تمويني و1.2 ألف علبة حلاوة مولد مجهولة المصدر.

بالإضافة إلى 12 طن أسمدة غير مصرح بها، وكميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن هذه الحملات مستمرة ليلًا ونهارًا لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين، موضحًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بقوت الشعب، وأن القانون سيطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم التموينية.

كما شدد "التوني" على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات لاحتكار السلع، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه يمثلان خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج تموين سوهاج احتكار اعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر يستقبل المتحدث باسم الخارجية المصرية لبحث جهود مواجهة التطرف

الخارجية ومرصد الأزهر يبحثان سبل توسيع التعاون المشترك لمكافحة الأيديولوجيات المتطرفة

الحكمة من النهي الوارد عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

الحكمة من النهي الوارد عن قراءة القرآن في الركوع والسجود

الصلاة

مسئولية الرجل عن صلاة أهل بيته من زوجة وأولاد.. الإفتاء توضح

بالصور

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

توزيع ملاس
توزيع ملاس
توزيع ملاس

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد