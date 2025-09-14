التموين تضبط 7.5 طن أعلاف مجهولة المصدر وحملات مكبرة تكشف مخالفات خطيرة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج خلال الأسبوع الجاري، سلسلة من الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور سامح فاروق التوني وكيل الوزارة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، وتعليمات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ الإقليم، في إطار مواجهة جشع التجار والتصدي لعمليات الغش والاحتكار.

حملة مكبرة لضبط الأسواق بسوهاج

وأسفرت الحملات التي جرت بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري ومباحث التموين، عن تحرير 445 مخالفة تموينية متنوعة، حيث تم ضبط مخالفات جسيمة في المخابز والأسواق، إلى جانب مخالفات بمجال المواد البترولية.

وكان أبرز المضبوطات خلال هذه الحملات، 7.5 طن أعلاف مجهولة المصدر، حاول بعض التجار ترويجها دون مستندات رسمية، مما يمثل تهديدًا مباشرًا للثروة الحيوانية وصحة المواطنين.

وذلك إلى جانب ضبط 56 طن سكر تمويني مدعم قبل بيعه في السوق السوداء، و4.9 طن دقيق مدعم معد للاتجار غير المشروع، فضلًا عن 409 زجاجة زيت تمويني و1.2 ألف علبة حلاوة مولد مجهولة المصدر.

بالإضافة إلى 12 طن أسمدة غير مصرح بها، وكميات من اللحوم الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن هذه الحملات مستمرة ليلًا ونهارًا لضبط الأسواق ومنع استغلال المواطنين، موضحًا أن الأجهزة الرقابية لن تتهاون مع أي محاولة للتلاعب بقوت الشعب، وأن القانون سيطبق بحزم على كل من يثبت تورطه في مثل هذه الجرائم التموينية.

كما شدد "التوني" على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات أو محاولات لاحتكار السلع، مشيرًا إلى أن حماية المستهلك وضمان وصول الدعم لمستحقيه يمثلان خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.