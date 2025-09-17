آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

ارتفعت معدلات البحث عن إضافة المواليد على بطاقة التموين2025 والشروط والفئات المستحقة، حيث أعلنت وزارة التموين رسمياً إضافة المواليد الجدد على التموين في استمارة التحديث الجديد التي تم تطبيقها بورسعيد.

بدء إضافة مواليد التموين في بورسعيد

وكان قد أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، بالتعاون مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء العمل رسميًا باستمارة تحديث بيانات المستفيدين من منظومة الدعم في محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى من مشروع وطني يستهدف تدقيق البيانات وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

اضافة المواليد على التموين

موعد إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

ومن المقرر بحسب وزارة التموين أنه تم إتاحة الاستمارات الخاصة بتحديث البيانات للمواطنين الكترونياً اعتباراً من 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر وذلك عبر موقع مصر الرقمية ولسكان محافظة بورسعيد كمرحلة أولى.

وأوضح فاروق أن الاستمارة الجديدة تتيح للمستفيدين العديد من المزايا، أبرزها إمكانية إضافة المواليد على بطاقة التموين للأسر المستحقة.

آخر موعد لإضافة المواليد على التموين 2025

وبحسب وزارة التموين، فإنه خلال الفترة من 14 سبتمبر ولمدة ثلاثة أشهر تتاح خلالهم إمكانية تحديث بيانات المستفيدين من الدعم، و من خلالها يمكن إضافة المواليد على التموين ، وذلك حتى 14 ديسمبر2025 ، في محافظة بورسعيد كمرحلة أولى .

اضافة مواليد التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين



وللتيسير على المواطنين، أتاحت وزارة التموين إمكانية ملء الاستمارة عبر منصة مصر الرقمية من خلال الرابط الرسمي http://digital.gov.eg

حيث يقوم المواطن بالدخول إلى المنصة ثم اختيار "تصفح الخدمات"، ومنها قسم "التموين"، ثم الضغط على خدمة "استمارة تحديث بيانات المواطن".

وبعد قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها، يمكن البدء في استكمال البيانات المطلوبة إلكترونيا.

خطوات إضافة المواليد للفئات المستحقة

1. الدخول على موقع “مصر الرقمية” أو التوجه لمكتب التموين التابع لمحل السكن.

2. اختيار خدمة “إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيًا”.

3. إدخال بيانات المولود (الاسم، الرقم القومي، تاريخ الميلاد) بدقة.

4. رفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد وصورة بطاقة رب الأسرة.

5. تأكيد البيانات واستلام رقم الطلب لمتابعة حالة الإضافة.



الفئات المستحقة لإضافة المواليد على التموين

- مستحقو معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارت الخدمات المتكاملة ومستحقو معاش التضامن الاجتماعي.

- أبناء الشهداء وزوجة الشهيد.

- أبناء الأسر البديلة.

-يمكن إضافة أبناء هذه الفئات فور إتاحة الخدمة على بوابة مصر الرقمية قريبا.

اضافة المواليد على التموين

المستندات الأساسية لإضافة المواليد

صورة من بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.

صورة من بطاقة التموين الخاصة بالأسرة.

شهادة ميلاد المولود الجديد.

رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة.

إقرار بيانات يتم استخراجه من مكتب التموين.

مستندات خاصة بالحالات الاستثنائية