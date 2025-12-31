تركيا : نأمل أن ينال الفلسطينيون حقهم في الحياة العام الجديد

أعربت وزارة الدفاع التركية عن آمالها في أن يكون العام المقبل عاما ينال فيه الشعب الفلسطيني حقه في الحياة.
وقالت الدفاع التركية في بيان : لأكثر من عامين واصلت إسرائيل إثارة عدم الاستقرار والفوضى على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأضافت الدفاع التركية: موقف المجتمع الدولي لم يكن كافيا لوقف المجازر الوحشية والممارسات اللاإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وتابعت الدفاع التركية: موقف المجتمع الدولي لم يمنع تهديدات إسرائيل لسيادة دول المنطقة والفوضى التي تحدثها فيها
وختمت الدفاع التركية: نأمل أن يكون العام المقبل عاما يسود فيه السلام في المنطقة وفلسطين ويضمن فيه الأمن والاستقرار الإقليميان.
وفي سياق أخر ؛ أكدت وزارة الدفاع التركية أن قوات قسد تواصل المطالبة باللا مركزية ولا تتخذ أي خطوات نحو الاندماج في السلطة المركزية في سوريا.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان لها : موقف قوات قسد يضر بوحدة الأراضي السورية واستقرارها.
وأضافت وزارة الدفاع التركية: نحافظ على تعاون وثيق مع الحكومة السورية وفقا لمبدأ دولة واحدة وجيش واحد.
وختمت وزارة الدفاع التركية: نتابع من كثب عملية الاندماج وإذا قررت الحكومة السورية اتخاذ مبادرة لتعزيز وحدتها فإن تركيا ستدعمها.