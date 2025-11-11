وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن طائرة شحن عسكرية تابعة لها سقطت داخل الأراضي الجورجية، وكان على متنها 20 شخصًا، ما أدى إلى وفاة ركابها وأفراد الطاقم بالكامل، وأظهرت فيديوهات متداولة لحظة السقوط، حيث ظلت لثوانٍ تتدحرج في الهواء حتى سقطت.

وكانت طائرة النقل العسكرية، لوكهيد سي-130 هيركوليس (C-130 Hercules)، تنقل أفراد ومعدات لوجستية في طريق العودة من مطار غنجه الدولي في أذربيجان حيث أقعلت في الساعة 10:19 صباحًا، متجهة إلى تركيا، وتحطمت داخل الأراضي الجورجية، على بعد حوالي 5 كم من الحدود الأذربيجانية، في بلدية سيجناجي الجورجية.

وأوضحت الوزارة أن فرق الإنقاذ الجورجية والتركية هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه، وأن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب سقوط الطائرة.

وتعد هذه الحادثة من أكبر الكوارث الجوية التي تشهدها القوات المسلحة التركية في السنوات الأخيرة، وسط متابعة رسمية لمستجدات الموقف من أنقرة وتبليسي.



