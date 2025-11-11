قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
19 مصابًا .. انتداب الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق مصنع أكتوبر
رابطة الأندية فى ورطة .. بطولات الكاف تربك مسابقة الدوري | إيه الحكاية
وزير الثقافة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب
72 ساعة .. خبير تحكيمي: هذا آخر موعد لتقديم شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك
عباس شومان: الإسلام دين سلام.. ونرفض إساءة تأويل آيات القتال في القرآن لتشويه صورته
الرئيس السيسي يقدم التعازي للرئيس الكيني في ضحايا الانزلاق الأرضي
الزمالك يرسل شكواه لـ الانضباط ضد زيزو في أزمة منصة السوبر
الذهب يعاود الارتفاع.. وتوقع بالوصول لقمم سعرية جديدة
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور
وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية
أبو مازن: قريبون من صياغة دستور دولة فلسطين المؤقت
حب وحشود بالآلاف.. قناة تركية تسلط الضوء على الشعبية الجارفة لـ أبو العينين في الجيزة
إسرائيل توافق على مغادرة مقاتلي "حماس" العالقين في رفح سالمين

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفاد مسؤول بالمجلس الوزاري المصغر، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، توصلا لتسوية لترحيل 200 مسلح من أفراد المقاومة عالقين بأنفاق رفح، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول أن "التسوية تنص على أن تسمح إسرائيل بترحيل المسلحين سالمين".

و في سياق اخر، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى ما يسمى قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، يشكل جريمة سياسية وقانونية وإنسانية، معتبراً إياه قانوناً انتقامياً و تشريعاً رسمياً للقتل وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني .

وأضاف فتوح في بيان اصدره اليوم "الثلاثاء" إن هذا القانون العنصري ليس إلا إمتداداً للجرائم اليومية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستعمرين بحق أسرانا وشعبنا الأعزل ، حيث يقتلون ويعذبون دون محاسبة أو رادع بإشراف مباشر من وزراء وقادة حكومة الاحتلال ، التي لا تحتاج لقوانين كي تمارس القتل فهي تشرعنه بالدم والسلاح يومياً.
 

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

ياسمين الخطيب - عبدالله رشدي

كان هيخرجني من الملة.. زوجة عبدالله رشدي تكشف تفاصيل إنكاره لابنته

تقلبات جوية

أمطار متفاوتة الشدة.. تقلبات جوية وطقس سيء بعد غد الخميس

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

البروفيسور جيفري ساكس

البروفيسور جيفري ساكس يشيد بجمال الجامع الأزهر وتفرّده وخصوصية

الشيخ عبد الفتاح محمود الشعشاعي

عبد الفتاح الشعشاعي .. أول من تلا القرآن في الحرمين بمكبرات الصوت.. 20 معلومة في ذكرى رحيله

آيات علاج الاكتئاب بالقرآن

آيات علاج الاكتئاب بالقرآن.. رددها تزيل القلق والهم وتشرح الصدر

بالتقاط الصور.. عائلة تصطحب أطفالها أثناء الإدلاء بأصواتهم في لجنة المعهد الديني الابتدائي بإمبابة

إنتخابات مجلس النواب 2025
مسيرة حاشدة للجبهة الوطنية في الجيزة بقيادة أبو العينين لدعم مرشحي الحزب في انتخابات النواب..صور

أخبار السيارات | سعر تويوتا هايلوكس 2026 .. والكشف عن نيسان نافارا

إيمان عبد اللطيف

انتظام الانتخابات .. مظاهر الحب في مسيرة انتخابية حاشدة بالجيزة

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

