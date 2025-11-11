قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسن من ذوي الإعاقة: سعيد بمشاركتي في انتخابات مجلس النواب .. فيديو وصور
مدبولي يكشف لـ صدى البلد حقيقة انسحاب شركات الزيت من مبادرة خفض الأسعار
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي في الدقي
رونالدو: أعتبر نفسي سعوديا .. وهذا ما أتمناه
انتخابات مجلس النواب.. خالد الجندي: شرف المواطنة لا يكتمل إلا بالمشاركة في بناء الوطن
مسيرة حاشدة .. أهالي الجيزة يحتفون بالنائب محمد أبو العينين بالانتخابات البرلمانية
الإسكان تطرح 25 ألف وحدة جديدة الأحد المقبل.. رابط الحجز وتفاصيل الأسعار
دعاء صلاة العشاء لمغفرة الذنوب وقضاء الحاجة.. لا تفوت فرصة الاستجابة
رئيس مجلس السيادة السوداني: ميليشيا الدعم السريع تستخدم الغذاء سلاحًا لتجويع المواطنين
نجم مانشستر سيتي يحصد جائزة لاعب الأسبوع في الدوري الإنجليزي
شوبير يحسم جدل تفاوض الأهلي مع مصطفى محمد
أسامة ربيع في ندوة موسعة بـ الوطنية للصحافة : لا بديل لقناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تمثل محطة مهمة .. رئيس البرلمان العربي عن انتخابات النواب المصرية

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
الديب أبوعلي

أشاد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بسير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن ما شهدته اللجان الانتخابية من تنظيم دقيق ومشاركة واسعة يعكس وعي الشعب المصري وإيمانه العميق بأهمية المشاركة السياسية في بناء مستقبل وطنه.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس البرلمان العربي بالقاهرة لمتابعة مجريات الانتخابات، حيث أكد "اليماحي"، أن مشاركة البرلمان العربي في متابعة العملية الانتخابية تأتي امتدادًا لنهج ثابت في دعم وتعزيز المسار الديمقراطي في الدول العربية، ومواكبة ما تشهده من تطورات نوعية لترسيخ المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة التمثيل الشعبي.

وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن انتخابات مجلس النواب المصري تمثل محطة مهمة في مسار الجمهورية المصرية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تحمله من دلالات على ترسيخ مؤسسات الدولة الحديثة وتعميق المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني.

وأشار "اليماحي" إلى أن وفد البرلمان العربي حرص خلال متابعته الميدانية لسير الانتخابات على زيارة عدد كبير من اللجان الانتخابية في مختلف المناطق، حيث لمس عن قرب حجم الإقبال الشعبي الكبير من مختلف فئات المجتمع، رجالًا ونساءً وشبابًا، مؤكدًا أن ذلك يعكس وعيًا وطنيًا راقيًا ومسؤولية عالية لدى الناخب المصري.

وأثنى "اليماحي" على الجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية للانتخابات وما أبدته من كفاءة عالية وحرص على الشفافية والدقة في إدارة العملية الانتخابية، مؤكدًا أن التنظيم المحكم داخل اللجان والإجراءات الميسّرة التي وفرتها الهيئة ساهمت في تيسير عملية التصويت في أجواء من الهدوء والنظام.

كما أشاد رئيس البرلمان العربي بالدور الوطني لرجال الأمن في تأمين اللجان ومحيطها، ما وفر بيئة آمنة ومستقرة مكّنت المواطنين من أداء واجبهم الدستوري بحرية كاملة.

ونوه "اليماحي" بأن البرلمان سيعد تقريرًا شاملًا بعد انتهاء العملية الانتخابية يتضمن ما تم رصده من إيجابيات وملاحظات بنّاءة، سيتم رفعه إلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات دعمًا لجهود الشفافية والنزاهة التي تميزت بها الانتخابات المصرية.

وفي ختام كلمته، قدّم "اليماحي" باسم البرلمان العربي خالص التهاني إلى جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا على نجاح هذا "العرس الديمقراطي"، مشيدًا بما أظهره الشعب المصري من وعي ومسؤولية، متمنيًا لمصر مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

https://youtu.be/P-H9SxUw5Fw

https://youtu.be/uw6xsHY2B7

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي انتخابات مجلس النواب المصري انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

لقطة من الفيديو

التحفظ على قارئ القرآن في المتحف الكبير .. وشقيقه يوضح تفاصيل الفيديو المتداول

الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

عروسان يدليان بأصواتهما بالانتخابات البرلمانية في البحيرة

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

قرار عاجل من المحكمة في الطعن على سحب أرض نادي الزمالك

ترشيحاتنا

شوبير

شوبير يدافع عن أفشة: ادعموه بدل ما تهاجموه

بيزيرا

خالد الغندور يدافع عن بيزيرا: مش عارف الوزير ولا عنده مشكلة مع حد

الزمالك

الكاف يخطر الزمالك بموعد مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية

بالصور

بتكلفة 334 مليون جنيه.. إنشاء كوبري سيارات أعلي مزلقان الشبانات بالزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على كوبري المشاه أمام مديرية الصحة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ملابس ملفتة.. نانسي عجرم تشعل أجواء معكم منى الشاذلي| شاهد

نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"
نانسي عجرم تشعل أجواء "معكم منى الشاذلي"

عودة إقبال المواطنين بعد الاستراحة في اليوم الثاني لانتخابات النواب بالرماية

عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات
عودة إقبال الناخبين بعد الإستراحة في اليوم الثاني من الأنتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد