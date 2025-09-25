أسطول البحر الأسود يدمر 3 قوارب تابعة للقوات الأوكرانية و15 قاربًا مسيرًا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير طائرتين طراز "ياك-52" و10 طائرات مسيرة طراز "إيه-22" تابعة لسلاح الجو الأوكراني.

وأشارت الدفاع الروسية في تقرير العملية العسكرية الخاصة ؛ إلى أنه تم استهداف مجموعتين هجوميتين أوكرانيتين أثناء محاولتهما الهروب قرب كليبان-بيكسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر التقرير الروسي أن عملية تحرير كيروفسك بجمهورية دونيتسك تشارف على الانتهاء ووحدات الاقتحام تقوم بتطهير المدينة

كما دمر أسطول البحر الأسود 3 قوارب تابعة للقوات الأوكرانية و15 قاربًا مسيرًا بحسب التقرير الروسي .

ونوه التقرير إلى تدمير منصة إطلاق وكابينة تحكم ومحطة رادار في استهداف لموقع لمنظومة صواريخ "باتريوت" الأوكرانية.