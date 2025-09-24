الكرملين: واشنطن تدرك منافع التعاون الثنائي مع روسيا.. ولا يمكن التنبؤ بتحركات الإدارة الأمريكية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف اليوم الأربعاء إن الإدارة الأمريكية تركز حاليًا على التجارة وتدرك جيدًا أوجه الاستفادة من التعاون الثنائي مع روسيا في مجالي التجارة والاقتصاد.

وأوضح بيسكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية - "أن هناك الكثير من المجالات التي قد تكون مفيدة للأمريكيين كي تتعاون فيها معنا"، مُضيفًا أن الإدارة الأمريكية تركز - بشكل كبير - على القطاع التجاري، ولا يمكن أن تخطىء في فهم فوائد التجارة الثنائية المحتملة والتعاون الاقتصادي مع روسيا.

كما أكد أن روسيا لا تزال منفتحة على التعاون مع الولايات المتحدة، مشيرًا - في الوقت نفسه - إلى أنه لا يمكن التنبؤ بتحركات الإدارة الأمريكية، "فقد تتغير لهجة التصريحات من يوم لآخر"، بحسب قوله.