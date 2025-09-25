قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا .. الدفاعات الجوية تسقط 55 مسيّرة أوكرانية خلال ساعات الليل

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
محمود نوفل


أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير الدفاعات الجوية 55 مسيّرة أوكرانية في مناطق روسية خلال ساعات الليل.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، أن قواتها تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من القضاء على 890 جنديا أوكرانيا، فيما أسقطت دفاعاتها الجوية 202 طائرة مسيرة.


وأضاف البيان أن الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة كهرباء فرعية تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة البعيدة المدى، فيما دمر أسطول البحر الأسود زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يحملان قوات إنزال شمال غربي البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات الروسية أصبحت على وشك إكمال السيطرة على بلدة، كيروفسك في مقاطعة دونيتسك، وحسنت من تموضعها التكتيكي في كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة على خطوط القتال، ما أسفر عن القضاء على 890 جنديا وتدمير عشرات المركبات القتالية والسيارات والمدافع ومستودعات الذخيرة ومحطات حرب إلكترونية.


يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب في 24 فبراير عام 2022، بشكل شبه يومي تقارير تؤكد تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة.
 

روسيا وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية الدفاعات الجوية القوات المسلحة الأوكرانية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

