روسيا: إسقاط 202 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من القضاء على 890 جنديا أوكرانيا، فيما أسقطت دفاعاتها الجوية 202 طائرة مسيرة.



وأضاف البيان أن الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة كهرباء فرعية تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة البعيدة المدى، فيما دمر أسطول البحر الأسود زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يحملان قوات إنزال شمال غربي البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات الروسية أصبحت على وشك إكمال السيطرة على بلدة، كيروفسك في مقاطعة دونيتسك، وحسنت من تموضعها التكتيكي في كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة على خطوط القتال، ما أسفر عن القضاء على 890 جنديا وتدمير عشرات المركبات القتالية والسيارات والمدافع ومستودعات الذخيرة ومحطات حرب إلكترونية.



يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب في 24 فبراير عام 2022، بشكل شبه يومي تقارير تؤكد تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة.