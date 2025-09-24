قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ما طرحه الرئيس ترامب مع قادة الدول العربية والإسلامية أساس هام يمكن البناء عليه
الدراويش في خطر.. إنبي يقتحم المربع الذهبي بالفوز على الإسماعيلي
بعد التعادل مع آرسنال.. جوارديولا يرد بسخرية على مقارنته بـ مورينيو
اتجابوا علطول.. تحرك من الأمن ضد شابين تحرشا بفتاة وتعديا عليها بالضرب
الأهلي في مفاوضات متقدمه مع المدرب البرتغالي برونو لاجي
ايطاليا وقطر تتفقان على مواصلة العمل لإنهاء الصراع في غزة
الرئيس السيسي: أٌقدر جهود الرئيس ترامب لوقف الحرب الجارية بقطاع غزة
قادة الدول العربية شددوا على ضرورة وضع خطة لتحقيق الاستقرار في الضفة الغربية والقدس
هل عائد الشقق المؤجرة يدخل في الميراث؟.. أمين الإفتاء يجيب
قادة الدول العربية يؤكدون على الموقف المشترك الرافض للتهجير القسري للفلسطينيين
تشكيل سيراميكا كليوباترا بمواجهة مودرن سبورت في الدوري
كوريا الجنوبية تجري تدريبات بالذخيرة الحية على الجزر الحدودية
أخبار العالم

روسيا: إسقاط 202 طائرة مسيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية

هاجر رزق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن قواتها تمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من القضاء على 890 جنديا أوكرانيا، فيما أسقطت دفاعاتها الجوية 202 طائرة مسيرة.


وأضاف البيان أن الطيران التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، استهدفت محطة كهرباء فرعية تغذي مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيرة البعيدة المدى، فيما دمر أسطول البحر الأسود زورقين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية يحملان قوات إنزال شمال غربي البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان، أن القوات الروسية أصبحت على وشك إكمال السيطرة على بلدة، كيروفسك في مقاطعة دونيتسك، وحسنت من تموضعها التكتيكي في كوبيانسك في مقاطعة خاركيف، واستهدفت القوات المسلحة الأوكرانية في 136 منطقة على خطوط القتال، ما أسفر عن القضاء على 890 جنديا وتدمير عشرات المركبات القتالية والسيارات والمدافع ومستودعات الذخيرة ومحطات حرب إلكترونية.


يذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب في 24 فبراير عام 2022، بشكل شبه يومي تقارير تؤكد تقدم أو تصدي كل منهما لهجمات من الطرف الآخر، دون التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل، نظرا لظروف الحرب والمعارك المستمرة.

وزارة الدفاع الروسية طائرة مسيرة أسطول البحر الأسود القوات الروسية

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

