مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا يؤكدون على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة

أكد مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا على ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في غزة والضفة تحت إشراف السلطة الفلسطينية.

ودعا مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا في بيان مشترك إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط والتركيز على التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وقال بيان بريطاني خليجي: نؤكد أهمية دعم الأونروا ودورها المحوري في دعم جهود الإغاثة للشعب الفلسطيني.

وشدد البيان على الإلتزام بدعم الحكومة السورية في إحراز تقدم نحو انتقال سياسي شامل وغير طائفي.

وأضاف البيان البريطاني الخليجي: نشدد على ضرورة تنفيذ الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد" بشكل كامل.

كما دعا البيان المشترك إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية في مدينة الفاشر بالسودان.

وأشار البيان إلى ضروري الحل الدبلوماسي لملف برنامج إيران النووي ، مؤكدا أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحا نوويا.

كما شدد بيان مشترك لمجلس التعاون الخليجي وبريطانيا على أهمية التعاون البناء بين إيران ووكالة الطاقة الذرية.