أمين عام "التعاون الخليجي" يبحث مع المبعوث الأوروبي التطورات الإقليمية والعالمية

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وبحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء، العلاقات بين الجانبين، والتحضيرات للاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي المقرر عقده في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وبما يخدم الأهداف والمصالح المشتركة وتطلعات شعوبهم.



كما تم تبادل وجهات النظر حول العديد من التطورات والقضايا الإقليمية والعالمية، حيث أكد الأمين العام أن الاعتداء الوحشي والخطير الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية على دولة قطر، أدى إلى زيادة زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة، والتأكيد لضرورة وقف النار وإنهاء الأزمة في قطاع غزة وحماية حياة الأبرياء.