مجلس التعاون الخليجي: جرائم الاحتلال سياسة ممنهجة لإبادة وتهجير سكان غزة

أعلن مجلس التعاون الخليجي، أن جرائم الاحتلال سياسة ممنهجة لإبادة وتهجير سكان غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.



ورحبت الأردن ، بتقرير لجنة التحقيق الأممية حول ارتكاب إسرائيل لجريمة إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية في قطاع غزة، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية الأسبوع الجاري من الضفة الغربية نحو 120 فلسطينيا، بينهم أطفال، ونساء، وأسرى سابقون.



وأضاف نادي الأسير- في بيان، اليوم الأربعاء - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال في محافظات الضفة، والتي تركزت في محافظات الخليل، جنين، قلقيلية، ونابلس، لافتا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 30 فلسطينيا على الأقل.