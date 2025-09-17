جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 120 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء

قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية الأسبوع الجاري من الضفة الغربية نحو 120 فلسطينيا، بينهم أطفال، ونساء، وأسرى سابقون.



وأضاف نادي الأسير- في بيان، اليوم الأربعاء - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال في محافظات الضفة، والتي تركزت في محافظات الخليل، جنين، قلقيلية، ونابلس، لافتا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 30 فلسطينيا على الأقل.

وأوضح نادي الأسير أن عمليات الاعتقال هذه تتواصل مع استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة، وقد رافق حملات الاعتقال المتصاعدة، عمليات إعدام ميدانية، وتدمير وتخريب المنازل، إلى جانب هذا استمر الاحتلال في التصعيد من عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء حرب الإبادة بلغت نحو (19) ألفا، بينهم أكثر من (590) امرأة ونحو (1550) طفلا، وتشمل هذه الأرقام من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أفرج عنهم لاحقا، ولا تتضمن أعداد المعتقلين من غزة التي تقدر بالآلاف.