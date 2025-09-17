قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 357 مسيرة أوكرانية
انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات الأرضية في غزة
القبض على قائد سيارة ملاكي لسيره عكس الاتجاه في القاهرة
انخفاض الحرارة وفرص سقوط أمطار.. والأرصاد تحذر من هذه الظاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الأزهر في قمة زعماء الأديان بكازاخستان: الاختلاف والتنوع إرادة إلهية لبناء السلام
منير مكرم يكشف لصدي البلد الحالة الصحية لـ الفنان عيد أبو الحمد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو يهرب من عائلات الأسري بعد إقتحام قاعة الاستراحة في المحكمة

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن  عائلات الأسرى عائلات الأسرى اقتحمت قاعة الاستراحة في المحكمة أثناء وجود رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ما اضطره إلى مغادرتها. 

وشهدت مدينة القدس المحتلة، مساء الثلاثاء، تظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الإسرائيليين أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسط تصاعد المخاوف على مصير الرهائن المحتجزين في غزة، بعد العملية العسكرية التي نفذها الجيش الإسرائيلي للسيطرة على القطاع.

وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، تمركزت المظاهرة الرئيسية قرب منزل نتنياهو، فيما تجمع مئات آخرون أمام مكتبه حيث كان يعقد مؤتمراً صحفياً حول الوضع الاقتصادي.

وأعربت عائلات الرهائن عن قلقها البالغ من أن تؤدي الغارات الجوية الإسرائيلية إلى تعريض أبنائهم للخطر، حيث وجهت ماكابيت ماير، عمة التوأم الأسيرين جالي وزيف بيرمان، انتقاداً مباشراً لنتنياهو قائلة: "إلى أي جحيم تقودوننا؟".

ورغم الضغوط الشعبية، شدد نتنياهو في تصريحاته على أن إسرائيل ستواصل تصعيدها العسكري في غزة حتى استعادة جميع المحتجزين. وفي الوقت ذاته، قامت الشرطة بتفريق اعتصام نظمته عائلات الرهائن أمام منزله، كانوا ينوون المبيت فيه للضغط على الحكومة.

من جانبها، حذرت هيئة عائلات المحتجزين من أن العملية العسكرية الإسرائيلية المعروفة باسم “عربات جدعون” تهدد حياة الأسرى المدنيين والجنود على حد سواء، مؤكدة أن استمرار القصف يضاعف المخاطر عليهم، وأن بقاءهم في غزة يعود إلى رفض نتنياهو أي صفقة تبادل قد تضعف موقفه السياسي
 

نتنياهو عائلات الأسرى عربات جدعون غزة منزل نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد

حكم البدء في الصلاة قبل انتهاء الاذان

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. الإفتاء توضح الشروط

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ما مصير الشقة بعد وفاة المستأجر؟

النني وزوجته الأولى

عمري ما ندمت.. زوجة محمد النني الأولى تُثير الجدل في ذكرى زواجهما الـ 14

أفضل سورة بعد الفجر

سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات

ترشيحاتنا

نورا سمير

أجواء ساحرة في افتتاح مهرجان المسرح الدولي الـ15 بالإسكندرية

أمير قطر

أمير قطر يصل العاصمة الأردنية عمان للقاء الملك عبد الله الثاني

أرشيفية

مديرة الإعلام بأوتشا بالشرق الأوسط: إسرائيل تنتهك المواثيق الدولية الخاصة

بالصور

في ثوب ‏SUV‏.. عودة غير متوقعة لـ "فورد فوكاس" بحلول 2027

فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏
فورد فوكاس SUV‏

اركب ميتسوبيشى لانسر موديل 2016.. بهذا السعر

ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر
ميتسوبيشى لانسر

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة

مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!
مكرونة بالجبن والخضروات.. وجبة لذيذة جاهزة خلال 15 دقيقة!

لوك جديد.. درة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير

درة
درة
درة

فيديو

حساب مزيف باسم لميس الحديدي

حساب مزيف.. تحذير من لميس الحديدي

امام عاشور

أصيب بفيروس A.. أعراض وتفاصيل مرض إمام عاشور وموقفه من المشاركه مع الأهلي

سفير يدعو لزيارة القاهرة

مصر أم الدنيا.. ماذا قال السفير حسام زكي لبلوجر ياباني ليدعوه لزيارة القاهرة؟

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد