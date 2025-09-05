بيان عاجل من عائلات الأسري قبيل انطلاق العملية الإسرائيلية في غزة



أعلنت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين عن شعورها بقلق بالغ بعد تلقيها معلومات من ضباط الجيش تفيد بأن العملية في مدينة غزة ستزيد من خطر تعرض المختطفين الأحياء للأذى.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان له : صدمنا بقرار رئيس الأركان ببدء حرب غير ضرورية في حين يعتقد رئيس الأركان نفسه أنه يمكن تحقيق نفس الإنجازات بطرق لا تعرض المختطفين والجنود للخطر.

وأضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين: نطالب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان بلقاء عاجل معنا وشرح كيفية ضمانهم عدم تضرر أحبائنا من العملية.

وأتمت عائلات الأسرى الإسرائيليين بيانها قائلة : نطالب ببدء المفاوضات فورا بناء على اتفاقية ويتكوف كأساس لاتفاق شامل يعيد الجميع.