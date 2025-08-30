عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تسعى لحرب أبدية وتضحي بالرهائن

اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو بالسعي إلى إطالة أمد الحرب بشكل متعمد، وتقديم الرهائن الإسرائيليين كـ"قربان سياسي" في سبيل استمرار العمليات العسكرية، وذلك خلافا لرغبة الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بإعادة الرهائن وإنهاء الحرب.

وفي بيان شديد اللهجة، أكدت الهيئة أن هناك "خيارا جديا وواقعيا على الطاولة" من شأنه أن يعيد الأسرى لدى حركة حماس ويمنع مقتل المزيد من الجنود الإسرائيليين، إلا أن الحكومة تتجاهله لأسباب وصفتها بـ"السياسية والحزبية الضيقة".

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر في الهيئة تأكيدها أنها تلقت أدلة ومعطيات تشير إلى أن حكومة نتنياهو تعرقل عمداً جهود إتمام صفقة التبادل، رغم وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق شامل، وهو ما اعتبرته "خيانة لثقة الجمهور" و"تضحية غير مبررة بأرواح الأسرى".

ودعت الهيئة الجمهور الإسرائيلي إلى التحرك والضغط على الحكومة، مؤكدة أن "الوقت ينفد" وأن استمرار الحرب دون هدف واضح يؤدي إلى مزيد من المعاناة للجنود والرهائن وعائلاتهم.