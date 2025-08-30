قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة وشروط القبول
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
أحمد موسى يشكر الشاب حسام أحمد لدفاعه عن البطل ميدو في مواجهة الإخوان
اللجنة العربية-الإسلامية تعرب عن أسفها لرفض تأشيرات وفد فلسطين وتدعو واشنطن لاحترام التزاماتها الدولية
عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تسعى لحرب أبدية وتضحي بالرهائن
مصر قوية.. أحمد موسى: 44 دولة تشارك في مناورات النجم الساطع
أخبار العالم

عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تسعى لحرب أبدية وتضحي بالرهائن

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

اتهمت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة بنيامين نتنياهو بالسعي إلى إطالة أمد الحرب بشكل متعمد، وتقديم الرهائن الإسرائيليين كـ"قربان سياسي" في سبيل استمرار العمليات العسكرية، وذلك خلافا لرغبة الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بإعادة الرهائن وإنهاء الحرب.

وفي بيان شديد اللهجة، أكدت الهيئة أن هناك "خيارا جديا وواقعيا على الطاولة" من شأنه أن يعيد الأسرى لدى حركة حماس ويمنع مقتل المزيد من الجنود الإسرائيليين، إلا أن الحكومة تتجاهله لأسباب وصفتها بـ"السياسية والحزبية الضيقة".

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مصادر في الهيئة تأكيدها أنها تلقت أدلة ومعطيات تشير إلى أن حكومة نتنياهو تعرقل عمداً جهود إتمام صفقة التبادل، رغم وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق شامل، وهو ما اعتبرته "خيانة لثقة الجمهور" و"تضحية غير مبررة بأرواح الأسرى".

ودعت الهيئة الجمهور الإسرائيلي إلى التحرك والضغط على الحكومة، مؤكدة أن "الوقت ينفد" وأن استمرار الحرب دون هدف واضح يؤدي إلى مزيد من المعاناة للجنود والرهائن وعائلاتهم.

