ضد نتنياهو.. محتجون يشعلون النيران قرب منزل رئيس وزراء الاحتلال

لا تتوقف المظاهرات من عائلات الأسرى ومناصريهم في الاحتلال حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن قيام متظاهرين بإشعال حاويات قرب منزل نتنياهو للمطالبة بصفقة تبادل بشأن.

شهد الاحتلال، احتجاجات متصاعدة من عائلات وأهالي الأسرى المحتجزين في غزة، حيث قام العشرات بإغلاق الطريق السريع رقم 6 شمالًا قرب مدينة إيلياكيم بشمال الأراضي المحتلة.

وقالت عيناف تسينجاوكر، والدة الأسير متان تسينجاوكر، التي شاركت في وقفة احتجاجية أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث وجهت انتقادات حادة لسياساته قائلة: "بينما يجلس نتنياهو حول مائدة السبت، نحن هنا في الشارع نقاتل لإنقاذ أبنائنا.. بدلاً من الموافقة على الصفقة المطروحة، يخطط لاحتلال غزة وقتل متان وبقية الأسرى الأحياء الذين يصمدون حتى الآن ضد كل الاحتمالات".

ومن جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، إن الحرائق قرب منزل نتنياهو تتم بدعم المستشارة القضائية التي تريد إحراق إسرائيل.