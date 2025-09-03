رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يطالب بوقف الإبادة وقتل الأطفال جوعًا بغزة

نقلت مجلة بوليتيكو الأمريكية، عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفرين رفضه لما يحدث في غزة من إبادة هي الأخطر والأكثر جرمًا منذ عقود.

وقال تشيفرين أن ما يحدث للمدنيين في غزة يؤلمني شخصيا بل ويقتلني كذلك ولا أعرف كيف أصفه.

وأضاف تشيفرين: لا أفهم كيف يمكن لسياسي قادر على فعل الكثير لوقف المذبحة أن ينام وهو يرى الأطفال القتلى في كل مكان وبمثل ما نرى.

وذكر تشيفرين: يمكنني القول أنه من المروع أن يموت الأطفال جوعًا بسبب مصالح سياسية ضيقة، لكن قال تشيفرين:" لست مؤيدًا لحظر الرياضيين فماذا يمكن للرياضي أن يفعل لحكومته لوقف الحرب".

