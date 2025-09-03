قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
أخبار العالم

الغردقة تتصدر خيارات الخريف.. مصر الوجهة الأولى لسياح النمسا في 2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

كشفت أحدث بيانات شركة السياحة العالمية TUI عن تصدر مصر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى المسافرين من النمسا خلال موسم خريف 2025، متقدمة على وجهات تقليدية شهيرة مثل إسبانيا وتركيا واليونان وقبرص. 

ويعكس هذا التوجه تزايد الإقبال الأوروبي على المنتجعات المصرية، خاصة في ظل ما تتمتع به من طقس دافئ وشواطئ خلابة وأسعار تنافسية.

تصدر الغردقة

وأوضحت الشركة أن مدينة الغردقة جاءت في المركز الأول كأكثر الوجهات طلبًا من قبل النمساويين في موسم الخريف، لما توفره من شواطئ ذهبية ومياه صافية تناسب عشاق الغوص والأنشطة البحرية، إلى جانب المرافق السياحية المتكاملة. 

وحافظت الغردقة على مكانتها المميزة بين أهم المقاصد السياحية العالمية، لتؤكد مرة أخرى أن مصر قادرة على الجمع بين المقومات الطبيعية والتاريخية التي تجذب السائح الأوروبي.

تركيا واليونان بعد مصر

في المرتبة الثانية، جاءت مدينة أنطاليا التركية، التي تشتهر بسواحلها المتوسطية ومعالمها التاريخية، فيما احتلت جزيرتا كريت ورودس اليونانيتان مراكز متقدمة في قائمة أكثر الوجهات تفضيلاً، إلى جانب مدينة لارنكا القبرصية. وتصدرت هذه المواقع قائمة أفضل خمس وجهات خريفية بالنسبة لعملاء TUI من النمسا، حيث يبحث السياح عن عطلات متوسطة المسافة تجمع بين الاسترخاء والاستكشاف.

وبينت الإحصاءات أن الطلب على السياحة في مصر ارتفع بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، وهي النسبة الأعلى بين الوجهات الخمس الأولى. أما تركيا فجاءت في المرتبة الثالثة من حيث النمو بنسبة تزيد على 15%، ما يعكس عودة الاهتمام بالمنطقة كخيار رئيسي لقضاء عطلات الخريف.

 في المقابل، تراجعت إسبانيا إلى المركز الثاني بعد أن كانت الأولى العام الماضي.

كما أعلنت TUI عن باقات سفر متنوعة تشمل رحلات إلى الغردقة بأسعار تبدأ من نحو 1,179 يورو للفرد لمدة سبع ليالٍ شاملة الإقامة والطيران.

 وتنافس هذه العروض بقوة باقات كريت ورودس وقبرص، ما يمنح المسافرين النمساويين خيارات واسعة لقضاء عطلة مميزة.

ويؤكد خبراء السياحة أن تصدر مصر للمشهد السياحي النمساوي يعكس نجاح الجهود المصرية في تنويع الأسواق المصدرة للسياحة، وتطوير البنية التحتية للفنادق والمنتجعات، إضافة إلى تفعيل برامج الترويج الخارجي. 

ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الموسم الشتوي المقبل، خصوصًا مع ازدياد الطلب الأوروبي على الوجهات المشمسة والآمنة.

الغردقة النمسا السياجة تركيا اليونان

المزيد

