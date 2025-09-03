بوتين وكيم في قمة مشتركة.. الرئيس الروسي يعترف بمقتل الكوريين الشماليين

بعد حفل استقبال بمناسبة الذكرى 80 للانتصار على اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية، استقل فلاديمير بوتين ورئيس كوريا الديمقراطية كيم جونج أون نفس السيارة، وانطلقا للمحادثاث بحسب الكرملين.

في تفاصيل انطلاق محادثات بوتين وكيم جونج أون في بكين، قال بوتين :جنود كوريا الشمالية حاربوا بكل شجاعة وبطولة في كورسك ، وإنه سعيد بإتاحة الفرصة لعقد اجتماع منفصل مع كيم جونج أون.

وذكر بوتين، أن العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ذات طابع خاص.

ولفت إلى أن فعاليات إحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية في بكين أقيمت بشكل رائع وعلى مستوى رفيع.

وأكد الرئيس بوتين، أن روسيا لن تنسى أبدا مشاركة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في مكافحة النازية الجديدة.

وطلب بوتين من كيم جونج أون، أن ينقل أحر كلمات الامتنان إلى جميع شعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

من جانبه قال كيم جونج أون: العلاقات بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تتطور في جميع الجوانب.

ذكر الزعيم الكوري الشمالي: إذا كانت بيونج يانج تستطيع مساعدة روسيا في أي شيء فستفعل ذلك بالتأكيد فهو واجب أخوي.

وأعاد التأكيد: "سنقدم كل الدعم لروسيا..قواتنا شاركت في محاربة النازيين الجدد في كورسك الروسية وفق اتفاق مشترك بين البلدين".