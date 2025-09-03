خلال أغسطس .. ارتفاع صادرات الغاز الأمريكي لأوروبا إلى 66% رغم تراجع الأسعار

قفزت صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في أغسطس الماضي، مدعومة بانتهاء محطات تسييل الغاز من برامج الصيانة المخطط لها، فضلا عن مواصلة منشأة "بلاكيوماينز"، التابعة لمجموعة "فينتشر جلوبال"، زيادة إنتاجها وطرحه في الأسواق.

وأظهرت بيانات أصدرتها شركة "إل إس إي جي" المالية المعنية برصد صادرات الغاز في الولايات المتحدة، نقلتها منصة إنفستنيج المالية أن الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال في أغسطس بلغ إجماليها 9.33 مليون طن متري، ليحطم بذلك الرقم القياسي السابق المسجل في شهر أبريل الماضي حين بلغ 9.25 مليون طن متري، وأعلى من 9.1 مليون طن متري المسجل في يوليو. وتعد منشأة "بلاكيوماينز" ثاني أكبر شركة لتسييل الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية بسعة إنتاجية تصل إلى 27.2 مليون طن سنويا، وأخذت الشركة في زيادة إنتاجها بصفة شهرية منذ افتتاحها في ديسمبر 2024، ما ساهم في أن يجعل الولايات المتحدة تتربع على عرش مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.. وقد باعت منشأة "بلاكيوماينز" نحو 1.6 مليون طن متري في أغسطس، أو ما يعادل 17 % من الصادرات الأمريكية من الغاز الطبيعي المسال، وفق بيانات شركة "إل إس إي جي". وفي المقابل، مالت مستويات تخزين أوروبا من الغاز الطبيعي إلى التراجع خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2024، ولم تشهد القارة الاندفاع المعهود لها لتخزين الوقود قبيل حلول فصل الشتاء، ويعزا ذلك إلى أن انخفاض الواردات الآسيوية ساهم في التقاط التجار والحكومات الأوروبية أنفاسهم. وتشير أرقام شركة "إل إس إي جي"، التي تتبع سفن شحن الغاز المسال، إلى أنه في ضوء تضاؤل معاملات المراجحة لأسعار الغاز بين أوروبا وآسيا، احتفظت أوروبا بصدارة الوجهات الأكبر تلقيا لصادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية، حيث بلغت في أغسطس 6.16 مليون طن، بما يوازي 66% من إجمالي الصادرات الأمريكية، وقد ارتفعت عن 5.25 مليون طن متري، بما يعادل 58%، التي بيعت لأوروبا في يوليو الماضي. وتراجعت أسعار الغاز الأوروبي في أغسطس لتسجل 11.13 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفق تعاملات العقود في "تايتل ترانسفير فاسيلتي" الهولندية، أكبر منصة افتراضية لتداول الغاز في أوروبا، هي بمنزلة مؤشر لأسعار الغاز الأوروبي. وكان السعر قد سجل في يوليو 11.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.