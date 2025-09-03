قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
أخبار العالم

أوغندا تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على تمويل جديد

أ ش أ

أعلنت وزارة المالية الأوغندية أنها تتفاوض من أجل الحصول على تمويلات قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء جولة سابقة لها مع المؤسسة الدولية المقرضة قبل عام.


وأفادت تدوينة لوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن وزير المالية الذي يتولى أيضا منصب وزير الخزانة راماثان جوبي، قال إن "أوغندا تتفاوض في الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولي من أجل إطلاق برنامج تسهيل إئتماني ممدد".


وكان برنامج صندوق النقد الدولي السابق للتسهيلات الائتمانية الممددة، الذي أبرمه مع أوغندا، الواقعة في شرق القارة الإفريقية، قد بدأ في عام 2021 بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار دولار، وانقضى أجله العام الماضي، وحصلت حكومة كمبالا بموجبه على نحو 870 مليون دولار فقط، خلال السنوات الأربع الماضية.


وأفادت التدوينة بأن البرنامج الجديد، حسب تصريحات جوبي، "يتوقع عرضه على مجلس مديري صندوق النقد الدولي، في أعقاب الانتهاء من الانتخابات العامة المزمع إقامتها في البلاد عام 2026 المقبل".


ومن المقرر أن تعقد أوغندا انتخابات رئاسية وبرلمانية في يناير أو فبراير 2026، وفق ما أعلنه المجلس الانتخابي الوطني، فيما لم يتم الإعلان بعد عن موعد محدد لها.
وتتوق أوغندا إلى أن يوافق صندوق النقد الدولي على إطلاق برنامج تمويلات جديد، في وقت تعاني فيه من أجل الحصول على تمويلات رخيصة جديدة للمساعدة في كبح ارتفاع الدين العام المتصاعد على نحو صاروخي في البلاد.
 

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

البصارة

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

حضّري صينية الشيش بالخضار

حضّري صينية الشيش بالخضار بخطوات بسيطة وطعم رائع

روجينا

لوك كاجوال.. روجينا تخطف الأنظار

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

