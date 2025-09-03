أوغندا تتفاوض مع صندوق النقد للحصول على تمويل جديد

أعلنت وزارة المالية الأوغندية أنها تتفاوض من أجل الحصول على تمويلات قروض جديدة مع صندوق النقد الدولي، بعد انتهاء جولة سابقة لها مع المؤسسة الدولية المقرضة قبل عام.



وأفادت تدوينة لوزارة المالية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن وزير المالية الذي يتولى أيضا منصب وزير الخزانة راماثان جوبي، قال إن "أوغندا تتفاوض في الوقت الراهن مع صندوق النقد الدولي من أجل إطلاق برنامج تسهيل إئتماني ممدد".

وكان برنامج صندوق النقد الدولي السابق للتسهيلات الائتمانية الممددة، الذي أبرمه مع أوغندا، الواقعة في شرق القارة الإفريقية، قد بدأ في عام 2021 بقيمة إجمالية بلغت نحو مليار دولار، وانقضى أجله العام الماضي، وحصلت حكومة كمبالا بموجبه على نحو 870 مليون دولار فقط، خلال السنوات الأربع الماضية.



وأفادت التدوينة بأن البرنامج الجديد، حسب تصريحات جوبي، "يتوقع عرضه على مجلس مديري صندوق النقد الدولي، في أعقاب الانتهاء من الانتخابات العامة المزمع إقامتها في البلاد عام 2026 المقبل".

ومن المقرر أن تعقد أوغندا انتخابات رئاسية وبرلمانية في يناير أو فبراير 2026، وفق ما أعلنه المجلس الانتخابي الوطني، فيما لم يتم الإعلان بعد عن موعد محدد لها.وتتوق أوغندا إلى أن يوافق صندوق النقد الدولي على إطلاق برنامج تمويلات جديد، في وقت تعاني فيه من أجل الحصول على تمويلات رخيصة جديدة للمساعدة في كبح ارتفاع الدين العام المتصاعد على نحو صاروخي في البلاد.