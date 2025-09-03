الرئيس الصيني: العالم أمام مفترق طرق بين الحرب والسلام.. وبكين لن تخضع

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الأربعاء أن العالم أمام مفترق طرق بين الحرب والسلام، مشددا على أن الأمة الصينية تتميز بالاستقلال ولن تخضع لأي هيمنة أو تبعية.

وقال الرئيس الصيني ـ في كلمة له خلال عرض عسكري ضخم في بكين بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ80 للانتصار على اليابان في الحرب العالمية الثانية ـ "إن التاريخ حذرنا من أن مصائر البشرية مرتبطة والشعوب والدول تستطيع أن تصل إلى توافق عبر المساواة والتعايش السلمي والتعاون وهو الطريق الوحيد الذي سيؤدي إلى الأمن الشامل ويزيل أسباب الحرب ويمنع تكرار كوارث الماضي".

ونقلت قناة (سي جي تي إن) الصينية عن الرئيس شي جين بينج قوله "قاومنا من أجل بقاء أمتنا وانتعاش شعبنا وتحقيق العدالة للجميع لكن البشرية الآن عليها الاختيار بين الحوار والمواجهة "، مؤكدا ضرورة بناء مستقبل مشترك للبشرية جمعاء.



حضر العرض العسكري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالإضافة إلى 24 قائدا عالميا.. وشهدت الفاعلية الضخمة لأول مرة عرض ثالوث النووي الصيني، كما تضمنت عرض أكثر من 100 نوع من أحدث الأسلحة والمعدات وأكثر من 10 ألأف جندي بالإضافة إلى نحو 100 طائرة عسكرية وصواريخ استراتيجية الفرط الصوتية ومسيرات ومئات المركبات العسكرية.