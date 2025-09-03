قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
اليونيفيل تنتقد هجوم طائرة إسرائيلية مسيرة على قوات حفظ السلام في لبنان

محمد على

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” اليوم “الأربعاء”، أن طائرات إسرائيلية بدون طيار أسقطت أربع قنابل يدوية بالقرب من قوات حفظ السلام في "واحدة من أخطر الهجمات" على أفرادها منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر.

وقالت قوة الأمم المتحدة في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي: "صباح أمس، أسقطت طائرات إسرائيلية بدون طيار أربع قنابل يدوية بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل التي تعمل على إزالة حواجز الطرق التي تعيق الوصول إلى موقع للأمم المتحدة".

وأضافت: "سقطت قنبلة يدوية واحدة على بعد 20 مترًا وثلاث قنابل على بعد 100 متر تقريبًا من أفراد ومركبات الأمم المتحدة".

وتابعت "هذا أحد أخطر الهجمات على اليونيفيل منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي" الذي سعى إلى إنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وقالت اليونيفيل إن الجيش الإسرائيلي قد أُبلغ مسبقًا بخططه لتنفيذ أعمال تطهير الطرق بالقرب من الحدود الفعلية جنوب شرق قرية مروحين.

وقالت إن تعريض حياة قوات حفظ السلام للخطر يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي لعام 2006 الذي شكل أساس وقف إطلاق النار العام الماضي.

وذكرت "أن أي إجراءات تعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأصولها للخطر، والتدخل في المهام الموكلة إليهم، أمر غير مقبول ويمثل انتهاكًا خطيرًا للقرار 1701 والقانون الدولي".

صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي على مغادرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لبنان في عام 2027، مما يسمح بتمديد نهائي واحد فقط لولايتها بعد ضغوط من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لإنهاء وجود القوة التي يبلغ عمرها ما يقرب من 50 عامًا.

وأشادت إسرائيل بالإنهاء المرتقب لقوات اليونيفيل وحثت الحكومة اللبنانية على ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيها.

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

مستوى قياسي.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء مساء التعاملات

تحرك جماعي في أسعار الدولار اليوم الاربعاء

تطورات أعمال رفع كفاءة نفق العبور.. ورسالة من وزير الإسكان

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

