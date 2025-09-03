اليونيفيل تنتقد هجوم طائرة إسرائيلية مسيرة على قوات حفظ السلام في لبنان

أكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” اليوم “الأربعاء”، أن طائرات إسرائيلية بدون طيار أسقطت أربع قنابل يدوية بالقرب من قوات حفظ السلام في "واحدة من أخطر الهجمات" على أفرادها منذ وقف إطلاق النار في نوفمبر.

وقالت قوة الأمم المتحدة في إشارة إلى الجيش الإسرائيلي: "صباح أمس، أسقطت طائرات إسرائيلية بدون طيار أربع قنابل يدوية بالقرب من قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل التي تعمل على إزالة حواجز الطرق التي تعيق الوصول إلى موقع للأمم المتحدة".

وأضافت: "سقطت قنبلة يدوية واحدة على بعد 20 مترًا وثلاث قنابل على بعد 100 متر تقريبًا من أفراد ومركبات الأمم المتحدة".

وتابعت "هذا أحد أخطر الهجمات على اليونيفيل منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في نوفمبر الماضي" الذي سعى إلى إنهاء أكثر من عام من الأعمال العدائية بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

وقالت اليونيفيل إن الجيش الإسرائيلي قد أُبلغ مسبقًا بخططه لتنفيذ أعمال تطهير الطرق بالقرب من الحدود الفعلية جنوب شرق قرية مروحين.

وقالت إن تعريض حياة قوات حفظ السلام للخطر يشكل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي لعام 2006 الذي شكل أساس وقف إطلاق النار العام الماضي.

وذكرت "أن أي إجراءات تعرض قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأصولها للخطر، والتدخل في المهام الموكلة إليهم، أمر غير مقبول ويمثل انتهاكًا خطيرًا للقرار 1701 والقانون الدولي".

صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي على مغادرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لبنان في عام 2027، مما يسمح بتمديد نهائي واحد فقط لولايتها بعد ضغوط من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة لإنهاء وجود القوة التي يبلغ عمرها ما يقرب من 50 عامًا.

وأشادت إسرائيل بالإنهاء المرتقب لقوات اليونيفيل وحثت الحكومة اللبنانية على ممارسة سلطتها في جميع أنحاء أراضيها.