نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة

تجمع العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، أمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، في تظاهرة احتجاجية غاضبة على استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والتي يعتقد أنها تهدد حياة ذويهم الأسرى.

وقفت عنات إنجرست، والدة الجندي الأسير ماتان إنجرست، لتصرخ أمام وسائل الإعلام: "نتنياهو أصدر أمس الأمر بقصف ابني حتى الموت. يعلم تماما أن ماتان في خطر بعد المناورات العسكرية في غزة، ومع ذلك، قرر تصفيته".

وأضافت باكية: "خرج ماتان دفاعا عن وطنه بسبب فشل نتنياهو، والآن يتم استخدامه كدرع بشرية لحماية حكومة فاشلة".

ووجهت الأم نداء مباشرا لرئيس الأركان الإسرائيلي، مطالبة إياه بالتمرد على الأوامر السياسية: "لا تصدر أوامر بقتل الجنود المختطفين. أنت القائد الأعلى لماتان، لا تكن شريكًا في هذه الجريمة".

أما والدة الرهينة ماتان تسينجاوكر، فقالت: "بينما كنا نحاول النوم أمس، سمعنا دوي القصف على غزة. كان ذلك دوي قصف على أولادنا، بقرار من نتنياهو. أبناؤنا يقتلون باسم بقائه السياسي".

وأضافت: "نتنياهو يرفض صفقة تبادل الرهائن منذ أكثر من عام. حياته السياسية أهم من أرواح جنودنا. أسمع صراخ ابني في النفق. لا أستطيع الأكل أو النوم. هذه حرب عبثية".

من جهتها، قالت بار غودارد، التي قتل والداها في هجوم 7 أكتوبر، وتحدثت في ذكرى ميلاد أحد الأسرى القتلى: "كفى! لا يجب أن تدفن أي أم ابنها بعد اليوم. المناورة العسكرية الجارية لا تهدف لإنقاذ أحد، بل لإخفائهم تحت الأنقاض".

أما كارميت كاتسير، شقيقة الأسير إيلاد كاتسير، فوجهت نداء إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نتنياهو لا يصغي لنا، لكنه سيصغى إليكم. اضغطوا لإنقاذ الرهائن وإنهاء الحرب على غزة".