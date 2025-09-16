قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو يزعم: قواتنا تعمل بمدينة غزة لهزيمة حماس
حادث تصادم سيارتين نقل بالبحيرة.. صور
الإيجار القديم .. شروط طلب تخصيص وحدة سكنية
تصعيد خطير .. مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة
الآثار تحيل اختفاء أسوار ملكية للنيابة .. وتعمم صورتها على الموانئ والمطارات
نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة
فتح فرص استثمارية أمام شركات سعودية كبرى بالمدن الجديدة ومنطقة ماسبيرو
رئيس الوزراء يلتقي عددا من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية
مدبولي: لا يوجد بأنظمة التعليم ما يسمى بوضع الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط
رئيس الوزراء يعلن عن موعد قمة "روسيا - إفريقيا" الثانية
القومى للمرأة يثمن قرار القوات المسلحة بقبول أول دفعة إناث عسكرية بكلية الطب
ترامب يهدد: حماس ستواجهون ورطة حقيقة حال استخدام الأسرى دروعًا بشرية
أخبار العالم

نتنياهو أمر بقصف ابني حتى الموت.. عائلات أسرى الاحتلال تصرخ أمام منزله: أوقفوا المجـ زرة

محمود عبد القادر

تجمع العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين، مساء الثلاثاء، أمام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة، في تظاهرة احتجاجية غاضبة على استمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة والتي يعتقد أنها تهدد حياة ذويهم الأسرى.

وقفت عنات إنجرست، والدة الجندي الأسير ماتان إنجرست، لتصرخ أمام وسائل الإعلام: "نتنياهو أصدر أمس الأمر بقصف ابني حتى الموت. يعلم تماما أن ماتان في خطر بعد المناورات العسكرية في غزة، ومع ذلك، قرر تصفيته". 

وأضافت باكية: "خرج ماتان دفاعا عن وطنه بسبب فشل نتنياهو، والآن يتم استخدامه كدرع بشرية لحماية حكومة فاشلة".

ووجهت الأم نداء مباشرا لرئيس الأركان الإسرائيلي، مطالبة إياه بالتمرد على الأوامر السياسية: "لا تصدر أوامر بقتل الجنود المختطفين. أنت القائد الأعلى لماتان، لا تكن شريكًا في هذه الجريمة".

أما والدة الرهينة ماتان تسينجاوكر، فقالت: "بينما كنا نحاول النوم أمس، سمعنا دوي القصف على غزة. كان ذلك دوي قصف على أولادنا، بقرار من نتنياهو. أبناؤنا يقتلون باسم بقائه السياسي".

وأضافت: "نتنياهو يرفض صفقة تبادل الرهائن منذ أكثر من عام. حياته السياسية أهم من أرواح جنودنا. أسمع صراخ ابني في النفق. لا أستطيع الأكل أو النوم. هذه حرب عبثية".

من جهتها، قالت بار غودارد، التي قتل والداها في هجوم 7 أكتوبر، وتحدثت في ذكرى ميلاد أحد الأسرى القتلى: "كفى! لا يجب أن تدفن أي أم ابنها بعد اليوم. المناورة العسكرية الجارية لا تهدف لإنقاذ أحد، بل لإخفائهم تحت الأنقاض".

أما كارميت كاتسير، شقيقة الأسير إيلاد كاتسير، فوجهت نداء إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "نتنياهو لا يصغي لنا، لكنه سيصغى إليكم. اضغطوا لإنقاذ الرهائن وإنهاء الحرب على غزة".

عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قطاع غزة احتلال مدينة غزة إنهاء الحرب على غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

وزير التعليم

أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية

الدواجن

%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التعليم

حافزين مش واحد.. وزير التعليم يعلن مفاجأة سارة للمعلمين

الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

إمام عاشور

بعد إصابته ونقله المستشفى.. ما هو مرض إمام عاشور ومدة غيابه؟

الأهلي

عدو رونالدو.. هل يصبح فرناندو سانتوس بديل ريبيرو فى الأهلى؟

ريكي هاتون

رحيل مفاجئ يهز الوسط الرياضي.. كل ما تريد معرفته عن ريكي هاتون أسطورة الملاكمة

إصابة إمام عاشور بمرض غريب .. ما هو وما أهم المعلومات عنه

كيف تحقق الأمهات التوازن بين العمل ومتابعة الأبناء دراسيا؟.. بدون الشعور بالإنهاك

10 خطوات ذكية تساعد الأمهات في تجهيز الأطفال للعام الدراسي الجديد

البرنامج الكامل لمهرجان هي الفنون She Arts يكشف عن عروض مميزة وأنشطة متنوعة

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

