أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 357 مسيرة أوكرانية وتدمير زورق مسير في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية:

كما تضررت منشآت البنية التحتية للسكك الحديدية التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية بحسب البيان الصادر عن وزارة الدفاع الروسية .

وقال الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 190 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" سيطرت على مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت خسائر بلغت ما يصل إلى 255 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها التكتيكية بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 535 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأردفت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 250 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت التقدم نحو دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 275 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وختمت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 50 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.