الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول تخريب المسار الأمريكي الراهن لحل الصراع
عوض الغنام: إسرائيل تمنع وصول المساعدات للفلسطينيين في ظل العملية العسكرية على غزة
وزير الزراعة: مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس دورها المحوري في أفريقيا والجهود الدولية للأمن الغذائي
سوريا .. إنفجار ضخم في ريف دير الزور يسفر عن 3 إصابات
سعر الدولار اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025
بمشاركة الزمالك والمصري.. كم سيحصل الفائز بالكونفدرالية بعد الإعلان عن الجوائز؟
اليابان تشتري رضا أمريكا وإسرائيل بالتنكر لحقوق الفلسطينيين
حقن زيزو بالبلازما وجلسات تأهيلية مكثفة.. والأهلي يرفض سفره لعدم الفتنة
الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة
تأجيل محاكمة ميدو بتهمة التشهير بـ محمود البنا لجلسة 8 أكتوبر
شوبير يكشف حقيقه تفاوض الاهلي مع روي فيتوريا
القبض على عاطل بتهمة التحرش بسيدة حال استقلالها الأتوبيس بالقاهرة
أخبار العالم

اليابان تشتري رضا أمريكا وإسرائيل بالتنكر لحقوق الفلسطينيين

العلمان الأمريكي والياباني يرفرفان معًا خارج البيت الأبيض
محمد على

ذكرت صحيفة “أساهي” اليابانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر حكومية لم تسمها، أن اليابان لن تعترف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، وهو القرار الذي من المرجح أن تتخذه للحفاظ على العلاقات مع الولايات المتحدة وتجنب تصلب موقف إسرائيل.

وأعلنت عدة حكومات، منها حكومات بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر، ما زاد الضغط الدولي على إسرائيل بسبب أفعالها في الأراضي الفلسطينية.

وكانت الولايات المتحدة قد حثت اليابان على التخلي عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر عدة قنوات دبلوماسية، بينما حث وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظيره الياباني بشدة على الاعتراف بها، وفقًا لما ذكرته وكالة “كيودو” للأنباء الأسبوع الماضي.

وصرّح وزير الخارجية تاكيشي إيوايا في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، بأن اليابان تُجري "تقييمًا شاملاً، بما في ذلك التوقيت والوسائل المناسبة، لمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وكرر كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، هذا البيان في مؤتمر صحفي اليوم، الأربعاء، عندما سُئل عن تقرير أساهي.. إلا أن هاياشي أعرب عن "شعور خطير بالأزمة" إزاء الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة، قائلاً إن "أسس حل الدولتين قد تنهار".

وحث إسرائيل على "اتخاذ خطوات جوهرية لإنهاء الأزمة الإنسانية الحادة، بما في ذلك المجاعة، في أسرع وقت ممكن". 

وفي اجتماع للأمم المتحدة يوم الجمعة، كانت اليابان من بين 142 دولة صوتت لصالح إعلان يحدد "خطوات ملموسة ومحددة زمنيًا ولا رجعة فيها" نحو حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

لكن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا من المقرر أن يتغيب عن اجتماع مقرر في 22 سبتمبر بشأن هذا الموضوع أثناء اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي إطار مجموعة الدول السبع، وصف مسئولون ألمان وإيطاليون الاعتراف الفوري بفلسطين بأنه "أمر غير منتج".

