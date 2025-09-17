الصين تعارض بشدة الهجوم البري الإسرائيلي على مدينة غزة

أعلنت الصين اليوم الأربعاء، معارضتها الشديدة لتصعيد العمليات العسكرية في غزة، وذلك بعد أن شنت إسرائيل هجومًا بريًا واسعًا على أكبر مركز حضري فيها بهدف مزاعم سحق حماس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، لين جيان، عن القصف المكثف لمدينة غزة: "تعارض الصين بشدة تصعيد إسرائيل للعمليات العسكرية في غزة، وتدين جميع الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الدولي".

يأتي ذلك فيما حث تحالف من جماعات الإغاثة ، المجتمع الدولي الأربعاء على اتخاذ تدابير أقوى لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة غزة بعد أن توصلت لجنة من خبراء الأمم المتحدة إلى أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل الضغط على القطاع الشمالي المدمر بالفعل، وفي الوقت الذي اقتربت فيه حصيلة الشهداء الفلسطينيين في غزة من 65 ألف شخص.

وقالت المنظمات ، إن ما “نشهده في غزة ليس كارثة إنسانية غير مسبوقة فحسب، بل ما خلصت إليه لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة الآن هو إبادة جماعية"، حسبما جاء في بيان منظمات الإغاثة.

وأضاف البيان: "يجب على الدول استخدام كل ما هو متاح لها من أدوات سياسية واقتصادية وقانونية للتدخل. الخطابات والحلول الجزئية لا تكفي. هذه اللحظة تتطلب تحركًا حاسمًا".

تم التوقيع على الرسالة من قبل قادة أكثر من 20 منظمة إغاثة تعمل في غزة، بما في ذلك المجلس النرويجي للاجئين، وأنيرا، وإنقاذ الطفولة.