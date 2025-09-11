الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون وروسيا يدين العدوان الإسرائيلي على قطر

أدان الاجتماع الوزاري المشترك الثامن للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية بمدينة سوتشي الروسية، في بيان مشترك، بأشد العبارات الهجمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد دولة قطر، التي استهدفت منشآت سكنية تضم عدة أعضاء من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة الدوحة بدولة قطر.

وأكد الاجتماع - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/الأربعاء/ - أن هذه الهجمة تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على سيادة دولة قطر، وتقويضًا متعمدًا للجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد على أن مثل هذه الأفعال تتطلب موقفًا دوليًا واضحًا وحازمًا، يحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته الأخلاقية والسياسية والقانونية، ويؤدي إلى اتخاذ إجراءات فعالة لردع إسرائيل وإنهاء انتهاكاتها المتكررة لمبادئ السلام والأمن الدوليين.

