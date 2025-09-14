كاتب كويتي: دول مجلس التعاون الخليجي شعرت بالطعنة التي أصابت قطر

أكد الدكتور عايد المناع، الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، أن دول مجلس التعاون الخليجي شعرت بالطعنة التي أصابت قطر، واعتبرت ما حدث عدوانًا على جميع دول المجلس، واصفًا الهجوم الإسرائيلي على الدوحة بأنه "إرهاب دولة".

وتابع الدكتور عايد المناع، الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر قناة الحياة، أن هذا العدوان لم يعد يقتصر على فلسطين ودول الجوار، بل وصل إلى قطر الدولة ذات السيادة التي لم تدخل في أي اشتباك عسكري مع إسرائيل، وكانت تقوم بدور وساطة مع مصر والولايات المتحدة بشأن غزة وإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين.

وأكمل الدكتور عايد المناع، الكاتب والمحلل السياسي الكويتي، أن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الدوحة ستصدر موقفًا سياسيًا قويًا وإدانة للعدوان الإسرائيلي، متوقعًا أن تخرج بقناعة بضرورة ردع إسرائيل بالقوة، مضيفا أن المطلوب هو تجميد خطوات التطبيع مع إسرائيل، إلى جانب تصعيد الموقف والضغط لإقامة الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية 242 و338 والمبادرة العربية في قمة بيروت عام 2002.

وقال المناع، إن من الممكن أن تلجأ قطر ودول أخرى إلى محكمة العدل الدولية بسبب انتهاك السيادة الوطنية، مع فرض ضغوط اقتصادية يمكن أن تضر بإسرائيل، مشيرا إلى أنه من المهم استثمار تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إقامة الدولة الفلسطينية، محذرًا من أن صدور بيان أو توصيات ضعيفة من القمة قد يشجع إسرائيل على التمادي في هجماتها ضد دول أخرى بعد قطر، ومؤكدًا أن ما يحدث اختبار لوحدة الموقف العربي والعلاقات مع الولايات المتحدة.