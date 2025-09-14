مصدر بـ السياحة: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد ضوابط الحج قريبا

قال مصدر مطلع بـ غرفة شركات السياحة ، أن الأيام المقبلة ستشهد اعتماد مجلس الوزراء على ضوابط الحج السياحي للموسم الجديد ،قد يكون يوم الأربعاء القادم على أن يتم إرسالة لـ وزارة السياحة والآثار لإعتماده .



توقع المصدر في تصريح لـ"صدى البلد" ، أن قرعة الحج السياحي قد تكون يوم 20 أكتوبر القادم ، وستعلن بشكل رسمي عقب إعتماد ضوابط الحج السياحي.



أفاد المصدر بأن شركات السياحة بدأت تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء الحج للموسم الجديد 1447 هجريا ،وذلك تماشيا مع الضوابط السعودية والمصرية المنظمة للحج ، كما يأتي تنفيذا للمقترحات التي توصلت إليها لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة خلال اجتماعاتها مع الشركات الفترة الماضية لمناقشة أهم الأفكار والمقترحات حول موسم الحج الجديد.



يذكر أن غرفة السياحة ناشدت جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام سرعة التقدم إلى شركات السياحة , ومراعاة أن إجراءات الحج قد بدأت مبكرا هذا العام وستنتهي مبكرا أيضا , كما ناشدت الغرفة المواطنين التقدم مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية والبعد عن الوسطاء والسماسرة ضمانا لحقوق المواطنين وحرصا على سلامتهم.